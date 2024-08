Les championnats reprennent et le mercato estival entame sa dernière ligne droite. Deuxième joueur à quitter le club après Dylan Chambost, Maxence Rivera a rejoint Dunkerque, en Ligue 2. Formé à l’ASSE, le jeune ailier saute dans le grand bain. Il a donné de ses nouvelles au site Ma Ligue 2. Extraits.

Une arrivée tôt pour une intégration rapide

En fin de contrat du côté de l’ASSE, Maxence Rivera n’a pas tardé à faire ses valises. Dès le 10 juin, une semaine après la remontée en Ligue 1, le joueur formé à l’Étrat était dans le Nord pour s’engager avec Dunkerque. Un vrai plus pour son intégration. « C’est important d’arriver au tout début, pour faire la préparation avec tout le monde, même s’il y a eu beaucoup d’arrivées cette saison. C’est mieux d’arriver tout de suite plutôt que d’arriver en cours de préparation pour connaître un peu plus les joueurs, l’environnement de Dunkerque », dit-il.

Une intégration rapide qui accentue la volonté de débuter la saison pour l’ancien Stéphanois. « C’était plutôt une bonne préparation dans l’ensemble pour l’équipe : on est monté crescendo. C’est de bonne augure pour le début du championnat qui arrive vendredi ». Dunkerque accueillera Annecy ce vendredi, et il a hâte. « On est tous excités que le championnat commence parce que ça fait un petit moment qu’on attend ça. On vit pour ça, on a tous envie que ça commence et je pense qu’on est prêts. ».

Luis Castro, un coach qui a compté dans son choix

Réputé pour faire progresser les jeunes pousses à fort potentiel, la présence de Luis Castro à la tête de Dunkerque n’est pas étrangère à la signature de Maxence Rivera. « Il y a aussi le fait que Dunkerque est un club sain. Je pense que c’était la meilleure solution pour moi de venir ici, avec un coach qui fait jouer les jeunes, qui veut jouer au ballon. C’était important d’avoir ce contexte et pas d’aller dans un club juste pour aller dans un club. ».

Et la deuxième partie de saison réussie du club nordiste l’an dernier n’a fait que préciser ce transfert. « Oui, quand le coach est arrivé, ça a été un changement immédiat pour tout le monde, notamment avec une nouvelle méthode de travail. Ils ont bien travaillé pendant les six derniers mois et au final, on voit bien que ça a payé depuis que le coach est arrivé. ». Enfin, sur le poste qui lui sera attribué, l’ancien Vert n’est pas difficile. Habitué à jouer sur les ailes voire même à la pointe de l’attaque lors de ses rares entrées en professionnel, Maxence Rivera était un taulier du milieu de terrain avec la réserve. Dans le Nord, l’ancien de l’ASSE veut avant tout jouer. « Je pense que le coach veut m’utiliser sur le côté gauche. Après, je suis à sa disposition s’il veut me faire jouer à un autre poste. Je me sens assez bien sur le côté gauche ou en 8 donc je pense qu’il devrait m’utiliser dans cette configuration là. ».

Quoi qu’il en soit, souhaitons à Maxence Rivera une belle saison avec Dunkerque !