Alors que le championnat de France de Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi, de nouvelles annonces viennent encore égratigner l’image de la LFP qui n’en avait pas besoin. Le football français semble sombrer tout doucement vers une période de vache maigre. Ce sont les clubs qui vont en pâtir…

Face à une diminution significative de leurs revenus issus des droits TV, la Ligue de Football Professionnel (LFP) et les clubs français sont contraints de réaliser des économies drastiques. Par conséquent, l’introduction de la sonorisation des arbitres en Ligue 1, testée lors de la dernière finale de la Coupe de France (PSG – Lyon, 2-1, le 25 mai) et initialement prévue pour le début de la saison ce vendredi, a été reportée.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) en crise financière

Le président de la FFF, Philippe Diallo, qui avait annoncé cette innovation lors de la remise des trophées UNFP le 13 mai, ainsi que les responsables des arbitres, qui sont prêts à l’appliquer et y sont favorables, espèrent la voir mise en place en cours de saison, pour la phase retour de L1 en janvier. Ce dispositif, actuellement non opérationnel dans suffisamment de stades de l’élite, permettra aux arbitres d’expliquer leurs décisions aux spectateurs et téléspectateurs à chaque recours au VAR, comme c’était le cas lors des JO de Paris.

Si le report de la sonorisation des arbitres en Ligue 1 est principalement dû à des raisons techniques, la Ligue admet explicitement que le report de l’introduction du VAR en Ligue 2 est quant à lui strictement motivé par des raisons financières.

Le Monde tourne le dos à la Ligue 1 !

Le procès-verbal du Conseil d’administration de la LFP du 25 juillet stipule : « Le Conseil, après consultation des Collèges de Ligue 1 et de Ligue 2, décide à l’unanimité de reporter l’application du VAR en Ligue 2 pour des raisons de maîtrise des coûts, même si cela entraînera des frais supplémentaires en raison de cette décision tardive. » Le VAR ne sera donc pas introduit en Ligue 2 avant la saison 2025-2026, au plus tôt.

Bien que la LFP ait réussi à trouver un diffuseur en France après des négociations complexes ayant entraîné une dévalorisation financière du championnat, la Ligue 1 ne dispose actuellement plus de diffuseurs dans plusieurs régions clés du monde : en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis, dans une partie de l’Afrique (du Nord et subsaharienne) et même au Moyen-Orient.

Un grand diffuseur anglais abandonne la Ligue 1

TNT Sport, le deuxième plus grand diffuseur de football en Angleterre, a décidé ce mercredi 14 août de ne pas renouveler la diffusion des matchs de l’élite française à l’expiration de son contrat de retransmission. Cette décision intervient alors que la saison reprend dans deux jours avec le déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Havre.

Il est vraisemblable que le départ de Kylian Mbappé ne joue pas en faveur d’un championnat qui perd peu à peu de son attractivité. Il y a un an, ce sont Neymar et Messi qui quittaient le navire Ligue 1.

La LFP et les clubs français sont confrontés à une situation financière précaire, avec des revenus en baisse et des coûts élevés. Les décisions de reporter la sonorisation des arbitres en Ligue 1 et de ne pas introduire le VAR en Ligue 2 illustrent les efforts nécessaires pour maîtriser les coûts. par ailleurs, la perte de diffuseurs internationaux et les incertitudes autour de la diffusion du championnat en France aggravent ces difficultés. La Ligue 1 doit trouver des solutions pour redresser la barre et assurer sa viabilité financière. En attendant, elle se couvre de ridicule aux yeux de la planète foot…