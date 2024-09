L’ASSE recevait l’ASPTT Marseille pour le compte de la quatrième journée de U17 national. L’occasion d’enfin remettre la marche avant ! Avec 4 points sur 9 possibles, le rythme est insuffisant pour l’instant pour jouer les premiers rôles. Résumé de la rencontre disputée à 15h sur le terrain Georges Beretta de l’Étrat ce dimanche.

La compo de l’ASSE

Colombet – Teillol, Bageli, Kasia, Lengue – Touilleux, Yvars, Eymard – Nativoha, Epanya, Moulin.

Sont entrés en jeu :

Résumé de la rencontre

Dans un premier acte où les Verts peinent à mettre en place son jeu, l’ASPTT va ouvrir le score. Une situation délicate pour l’ASSE qui se retrouve menée à domicile après un début de saison moyen. Heureusement, Noah Moulin va profiter d’un cadeau des marseillais. Ce dernier va en profiter pour égaliser avant la pause. Les deux équipes sont donc dos à dos à la pause. 1-1 sur le terrain Bereta.

Les Verts redémarrent de la pire des manières le second acte. Sur une grossière erreur défensive, les visiteurs vont passer devant. 2-1 pour l’ASPTT de Marseille. Heureusement, quasiment sur le coup d’envoi, l’ASSE obtient un penalty plutôt généreux. Une situation qui leur permet de revenir dans le match et qui les empêchent de douter. Sonny Yvars marque le penalty. À un quart d’heure de la fin de la rencontre, les joueurs de David Le Moal vont passer devant pour la première fois de la rencontre grâce a Nativoha. L’ASSE mène 3-2 et compte désormais bien l’emporter dans ce match loin d’être facile. Finalement, Rayan Ait Amer viendra clore le spectacle. 4à2 pour l’ASSE. Au forceps, les stephanois s’imposent et enregistrent une seconde victoire en 4 matchs après 2 matchs sans victoires (défaite contre Lyon et nul à Nice).

Une belle opération puisque les lyonnais ont perdu à La Duchère 2-1. Les joueurs de David Le Moal joueront contre le Nîmes Olympique dimanche prochain. Ils se déplaceront chez les crocos pour un match à 15h.

Crédit photo : asse.fr