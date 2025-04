L'ASSE joue-t-elle sa dernière chance en recevant le Stade brestois ce dimanche ? C'est une possibilité. Les stéphanois auront la pression devant leur public. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Saint-Etienne connaît des grands changements depuis quelques mois. Il y a eu des entraîneurs différents, il y a eu un changement de propriétaire. On est un peu entre le passé et le futur qu'on veut construire. C'est la période la plus difficile quand on a ce genre de projet.

Saint-Etienne a beaucoup de chemin à faire devant elle. Mais ce qui me rend confiant, c'est que je vois le propriétaire, la direction et au sein du club, tout le monde est aligné. Tout le monde travaille pour créer ce futur qu'on souhaite plus brillant. Aujourd'hui, on est dans un moment difficile. C'est une situation qui n'est pas facile à gérer au quotidien, mais on le fait du mieux qu'on peut avec cette idée que bientôt, moi en tout cas, je le crois, Saint-Etienne sera meilleur."

Un problème de confiance pour l'ASSE

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "C'est le football et forcément ça fait mal. Ça fait mal mentalement, ça fait mal en termes d'émotion. On doit nous répéter les mêmes messages semaine après semaine. Depuis le début de la saison, on a perdu 17 rencontres sur les 28 qu'on a disputé. C'est forcément difficile à vivre. C'est quelque chose qui est épuisant et qui fait mal. Mais on n'a pas de doute, il faut qu'on tienne mentalement jusqu'à la fin.

Notre travail est de répéter ces messages. A moi, au staff, au club, aux joueurs, de se battre contre cette difficulté actuelle. Il faut montrer plus de grinta. Il faut qu'on croit en nous, on doit se rattacher à ça. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à montrer sur le plan de la combativité. Moi, j'y crois. Aujourd'hui, malgré la situation, on ne peut pas se morfondre sur notre sort. Il faut qu'on se batte. Il faut faire le maximum de tout ce qui est en notre possibilité pour rester en Ligue 1."