L’ASSE jouait contre l’AJ Auxerre ce samedi pour la 7ᵉ journée de ligue 1. Pour cette troisième rencontre de la saison à Geoffroy Guichard, les Verts ont pu bénéficier de l’intégralité de leurs tribunes (à huis clos jusque-là). Comme après chaque rencontre, voici les notes de cette rencontre ainsi que l’homme du match !

Gautier Larsonneur : 5

Le portier stéphanois n’a pas réussi à garder sa cage inviolée une seconde fois cette saison. Malgré ça, il n’est en rien fautif sur le but concédé. Auteur de quelques approximations sur ses dégagements au pied, il semble moins serein que l’année dernière en ligue 2. Son match reste de bonne facture.

Dennis Appiah : 5

Moins en difficulté que la semaine dernière où Moses Simon lui avait joué de mauvais tours, Dennis Appiah a été plus propre défensivement. Son apport offensif reste encore limité. Aussi, il gagnerait à soigner certains de ses centres.

Mickaël Nadé : 7

Match de costaud pour le joueur formé à l’ASSE. Intransigeant défensivement comme à son habitude, le franco-ivoirien a rendu une bien belle copie. Il justifie la confiance que lui donne son entraîneur depuis deux rencontres. Aussi, il est en train de se « remplir » physiquement, ce qui met en valeur toutes ses interventions défensives pleines de puissances.

Dylan Batubinsika : 6

Comme son compère de l’axe central, il a rendu une belle copie. Plus à l’aise dans son binôme avec Nadé qu’avec Abdelhamid, Batubinsika est en train de redevenir le défenseur coriace qu’il était la saison dernière.

Léo Petrot : 7

Auteur d’un match défensif quasi parfait, Léo Petrot montre qu’il faut compter sur lui cette saison. Le joueur formé à l’ASSE montre qu’il compte croquer à pleines dents chaque opportunité qui lui sera offerte. Sorti sur blessure en fin de rencontre, son engagement et sa détermination sont à souligner dans ce match.

Pierre Ekwah : 6

Dans son rôle de sentinelle devant la défense, le joueur prêté par Sunderland a tenté en compagnie de ses deux compères du milieu de prendre l’ascendant sur les auxerrois. C’est chose faite et cela a forcément facilité le bon résultat final !

Mathis Amougou : 6

Inspiré aujourd’hui, le joueur de 18 ans a rendu une bien belle copie. Il a réalisé son meilleur match sous le maillot professionnel de l’ASSE. Juste techniquement et auteur d’un abattage dont il a le secret, Mathis Amougou grandit vitesse grand V au plus grand bonheur du peuple vert !

Aimen Moueffek : 6

Dans son registre très singulier, Aimen Moueffek a redoublé d’efforts dans l’entre jeu pour permettre à son équipe d’obtenir la victoire finale. Généreux et coriace, il aurait été un poison permanent pour les adversaires du jour. Une prestation à renouveler.

Zuriko Davitashvili : 8

C’est l’homme du match de la rédaction. Dans tous les bons coups stéphanois, il s’est offert un triplé ! Inspiré, percutant et décisif, l’international géorgien a marqué la rencontre de son empreinte. Un match qui restera comme son meilleur sous ses nouvelles couleurs !

Ibrahim Sissoko : 6

Très intéressant dans le jeu dos au but, il a été un point d’ancrage pour les attaques stéphanoises. Une bonne prestation qui a permis aux deux ailiers Old et Davitashvili de performer. Un match qui aurait pu devenir excellent s’il avait converti son face-à-face en seconde période. Remplacé par Lucas Stassin en fin de rencontre.

Ben Old : 7

L’ailier néo-zélandais a livré une belle partition. Apportant une profondeur au jeu stéphanois, il a mis à mal son défenseur par ses courses et ses appels. Manquant de justesse dans le dernier geste, il aurait dû repartir de cette rencontre avec un but ou une passe décisive !

Olivier Dall’Oglio : 7

Inspiré, le coach stéphanois avait reconduit le même onze que contre Nantes. Au dela de ses bons choix, il a été inspiré sur le coaching puisque les entrants ont apporté leur pierre à l’édifice. Stassin s’est mué en passeur et Bouchouari et Mouton ont apporté une belle sérénité technique dans le cœur du jeu. Une belle partition du coach de l’ASSE.