Remis de sa blessure, Malick Fofana postule pour le choc contre Manchester United et devrait être disponible dimanche soir pour le derby face à l’ASSE. Une arme de plus pour Paulo Fonseca.

Bonne nouvelle pour les supporters lyonnais : Malick Fofana est de retour. Victime d’une entorse au genou il y a un mois face au Havre, le jeune ailier belge (20 ans) a retrouvé l’entraînement collectif mardi matin, avec le sourire et un plein de fraîcheur dans les jambes. Un retour bienvenu, à deux jours du quart de finale retour de Ligue Europa contre Manchester United.

Titulaire indiscutable avant sa blessure, Fofana représente une vraie menace en profondeur, capable d’étirer les blocs et de faire exploser les défenses. Dans un contexte où Ernest Nuamah, blessé gravement aux ligaments croisés, manquera de longs mois, son retour tombe à pic pour Fonseca, qui retrouve une option offensive naturelle sur l’aile gauche.

Un rôle clé à jouer dès jeudi contre Manchester United

Le timing est parfait : Lyon se rend à Old Trafford avec un nul précieux acquis à l’aller (2-2) grâce à un but salvateur de Rayan Cherki. Gonflés par leur belle victoire à Auxerre en championnat (3-1), les Gones aborderont ce rendez-vous européen avec ambition. Et dans ce contexte, Malick Fofana pourrait être une véritable surprise dans le onze de départ.

Même s’il n’a pas encore disputé de minute officielle depuis sa blessure, son profil percutant pourrait convaincre Fonseca de l’utiliser comme joker offensif, voire plus, face à une défense mancunienne friable sur les côtés. Le technicien portugais tranchera mercredi après une dernière séance à Décines, avant le départ pour l’Angleterre.

Fofana prêt pour le derby face à l’ASSE

Si son temps de jeu reste incertain à Manchester, Fofana devrait, sauf rechute, être pleinement opérationnel pour le choc tant attendu du week-end : le Derby face à l’AS Saint-Étienne, dimanche soir. Une affiche qui s’annonce décisive pour les deux clubs, entre un OL qui rêve de podium et une ASSE qui lutte pour le maintien.

Face à des Verts souvent en difficulté défensivement, le retour de Fofana offre à Lyon un atout redoutable pour faire la différence dans la verticalité. Pour la défense stéphanoise, toujours aussi fébrile sur les côtés, sa vivacité et sa capacité à faire des différences en un contre un pourraient peser lourd dans la balance. En l'absence d'Yvann Maçon suspendu, Dennis Appiah pourrait retrouver face à lui un client qu'il n'a croisé que huit petites minutes au match aller...