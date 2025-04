Alors que la séparation avec DAZN semble actée en coulisses, la Ligue de Football Professionnel (LFP) se retrouve face à un défi de taille : trouver un nouveau diffuseur capable de valoriser ses compétitions dès la saison prochaine. Les options ne sont pas nombreuses, et le projet de création d'une chaîne 100 % Ligue 1, longtemps relégué au second plan, pourrait revenir sur le devant de la scène.

Premier nom qui vient en tête lorsqu’on parle de football à la télévision, Canal+ n’est pourtant pas enclin à redevenir le diffuseur principal de la Ligue 1. Et pour cause : la chaîne privée est déjà très engagée financièrement sur d’autres fronts (Coupes d’Europe, Formule 1, beIN Sports…). Surtout, un litige persistant avec la LFP autour du dernier appel d’offres – lorsque Canal s’estimait lésé face à Amazon – n’a toujours pas été résolu. Maxime Saada, président de Canal+, a réaffirmé récemment que les conditions d’un retour ne sont pas réunies, tant sur le plan économique que juridique. Voire sur le plan humain où Vincent Labrune est tenu responsable par la chaîne cryptée.

beIN Sports sous la coupe de Canal

Autre acteur majeur, beIN Sports, diffuse aujourd’hui une affiche par journée. Un choix qui a longtemps fait parler depuis l'été dernier. Mais toute évolution de son engagement passerait par un accord avec Canal+, qui détient son exclusivité de distribution en France via MyCanal. De plus, la position ambiguë de Nasser al-Khelaïfi, à la fois président du PSG et de beIN Media Group, continue de susciter des critiques sur un éventuel conflit d’intérêts.

Les plateformes étrangères à l’écart

Côté plateformes, Amazon Prime Video, malgré plusieurs saisons de diffusion, ne semble pas disposée à revenir à la charge. Netflix et Apple TV+ n’ont jamais réellement manifesté d’intérêt pour le marché du football français. Aucune approche concrète pour l'heure…

Une chaîne de la LFP : le retour d’un vieux serpent de mer

Face à ces impasses, la création d'une chaîne dédiée à la Ligue 1 revient sur la table. Le projet, qui séduit certains dirigeants de clubs comme ceux de Lens ou de Lyon, consiste à regrouper l'intégralité des matches sur une plateforme unique, avec un modèle d’abonnement. Si ce dispositif promet de redonner un certain contrôle à la LFP, il exige un lourd investissement initial : environ 55 millions d’euros pour lancer la chaîne, sans garantie de rentabilité immédiate. De quoi inquiéter plusieurs clubs en manque de trésorerie.

Un partenariat avec Max en ligne de mire

Le scénario envisagé l’été dernier comprenait une collaboration avec Max, la plateforme de Warner Bros Discovery. L’abonnement était estimé à 27,99 € par mois, incluant à la fois les matchs de Ligue 1 et un accès à un large catalogue de films et séries. WBD n’investirait pas directement, mais percevrait une commission par abonnement. Une autre possibilité serait de s’appuyer sur Canal+ comme distributeur via l'application MyCanal. Ce qui permettrait à la chaîne cryptée d'inclure la Ligue 1 dans ses offres, sans payer directement les droits...

Nicolas de Tavernost à la relance pour la LFP

Attendu comme le futur directeur général de LFP Media, Nicolas de Tavernost, ancien patron de M6, pourrait jouer un rôle clé dans ce nouveau tournant. Proche de Maxime Saada, il multiplie déjà les rendez-vous pour préparer son arrivée. Sa mission prioritaire pourrait bien être de rétablir le dialogue avec Canal+, dans l’espoir d’un montage hybride où chacun trouverait son compte. Suite du feuilleton dans les prochaines semaines...