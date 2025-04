L’ancien défenseur de l’ASSE, Harold Moukoudi, a été expulsé dimanche soir lors d’un derby explosif entre l’AEK Athènes et l’Olympiakos. Une fin de match tendue, sur fond de sacre grec pour le club du Pirée.

L’Olympiakos a conquis ce dimanche le 48e titre de champion de Grèce de son histoire en s’imposant 1-0 face à l’AEK Athènes. Mais ce succès a été entaché par une grosse échauffourée dans les toutes dernières secondes du match, impliquant plusieurs joueurs des deux camps.

Au cœur de cette altercation : Harold Moukoudi, désormais défenseur de l’AEK, et ancien joueur de l'ASSE entre 2019 et 2022. Le Camerounais a été expulsé, tout comme son coéquipier Anthony Martial, également présent à l’AEK cette saison, pour avoir participé à la bagarre générale.

Moukoudi dans la mélée

Connu pour son impact physique lorsqu’il évoluait à l’ASSE, Harold Moukoudi n’a jamais été un joueur à reculer devant le combat. Avec 69 matchs sous le maillot vert et 12 cartons jaunes récoltés, son style rugueux faisait autant d’adeptes que de critiques dans le Chaudron.

Ce week-end, l’ancien Stéphanois a retrouvé ce registre dans un contexte bien plus tendu, alors que le match se terminait dans la confusion. À l’origine de la mêlée : un face-à-face musclé entre Erik Lamela (AEK) et Onyemaechi (Olympiakos). Moukoudi, venu s’interposer, aurait échangé des coups avec le gardien adverse Alexandros Paschalakis.

Intervention des forces de l’ordre et carton rouge

La situation a rapidement dégénéré : quatre joueurs ont été expulsés, dont Moukoudi et Martial côté AEK, Carmo et Paschalakis côté Olympiakos. Il a fallu l’intervention des forces de l’ordre pour calmer les esprits et renvoyer les joueurs athéniens aux vestiaires. Pendant ce temps, les joueurs du Pirée ont pu célébrer leur titre sur la pelouse, laissant derrière eux une soirée marquée par la tension et les polémiques. L’AEK, deuxième du championnat, devra désormais composer sans Moukoudi pour les prochains matchs décisifs.