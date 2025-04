Défenseur de l’ASSE et cadre de la sélection congolaise, Dylan Batubinsika garde le cap malgré une saison compliquée. À l’approche du sprint final pour le maintien et à quelques mois d’une nouvelle CAN, le joueur stéphanois affiche ses ambitions.

Interrogé par RFI avant le derby contre Lyon, Dylan Batubinsika n’avait pas mâché ses mots pour décrire l’importance de ce match :

« Un derby, ça se gagne, peu importe la position des deux clubs au classement [...] Dès qu'on croise un supporter, il nous demande de nous surpasser. C’est un rendez-vous capital pour le peuple vert. On a l'un des meilleurs publics de France, si ce n'est le meilleur… [...] On aurait aimé se battre pour une autre position au classement […] Maintenant il faut répondre présent. Il nous reste cinq matches pour tout donner. »

À l'ASSE ? « Je ne me cache pas »

Remplaçant depuis quelques semaines, Batubinsika fait preuve de lucidité sur sa situation personnelle : « Ce n'est pas facile parce que je suis un compétiteur, j'ai envie de jouer. Mais je suis conscient que mes performances individuelles n’ont pas été à la hauteur. J'en paie les conséquences aujourd’hui, mais je ne me cache pas. » Une déclaration qui illustre l’état d’esprit du joueur, déterminé à se battre jusqu’au bout pour l’ASSE : « Je dois travailler pour être meilleur à l’avenir. »

Objectif : gagner la CAN avec la RDC

S’il vit une période plus contrastée en club, Dylan Batubinsika vit une belle aventure en sélection avec la République Démocratique du Congo, qu’il a rejointe en 2023. Après avoir atteint les demi-finales de la CAN 2024, la RDC affiche de hautes ambitions pour l’édition à venir au Maroc : « On veut aller au bout. C’est le message du coach, et c’est ce qu’on se dit entre nous. »

« Aller à la Coupe du Monde serait un rêve »

La RDC est bien partie pour décrocher son billet pour la Coupe du Monde 2026. « On aura cette opportunité peut-être qu'une seule fois dans notre carrière. On est tous conscients de ça. [...] Cela nous permettrait d’arriver à la CAN l’esprit léger. Mais c’est évidemment un rêve d’aller aux États-Unis en 2026. »

D’ici là, c’est avec l’ASSE que Dylan Batubinsika veut d’abord remplir sa mission : maintenir les Verts en Ligue 1.

Source : RFI