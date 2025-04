Toujours sous le choc après sa défaite face à l’ASSE (2-1) dans le derby, l’Olympique Lyonnais multiplie les sorties médiatiques contre l’arbitrage. Le directeur sportif Matthieu Louis-Jean (OL) dénonce une faute grave non sanctionnée sur Corentin Tolisso et une gestion défaillante du VAR.

Deux jours après la victoire de l’AS Saint-Étienne contre l’OL, les tensions restent vives. Si les Verts savourent ce succès dans la course au maintien, les Gones, eux, digèrent mal l’enchaînement des événements. En cause : une faute de Lucas Stassin sur Corentin Tolisso à la 25e minute, initialement sanctionnée d’un carton rouge par l’arbitre François Letexier… avant intervention du VAR et retrait du carton.

Pour Matthieu Louis-Jean, directeur sportif de l’OL, la décision est tout simplement incompréhensible : « Il y a une erreur de monsieur Letexier mais aussi du VAR. Le rapport de la DTA a confirmé que la faute justifiait un rouge. Tolisso aurait pu se faire les croisés ! »

Le VAR, bouc émissaire idéal ?

L’OL pointe du doigt le rôle du VAR dans cette décision litigieuse. Selon Louis-Jean, l’arbitre VAR M. Delajod aurait orienté François Letexier sur une image figée qui ne reflétait pas la violence de l’action. « Le VAR devrait régler des problèmes, il en crée. Ça engendre plus de chaos que de justice ».

Au-delà de ce fait de jeu, l’ancien défenseur souligne que Lyon est régulièrement victime de décisions contestables : « Huit fois en deux ans que ça nous arrive, le double de l’OM. Ça commence à faire beaucoup. »

Une fin de saison sous tension pour l'OL

Avec cette défaite, Lyon s'éloigne du podium, à la lutte avec Monaco, Brest, Lille et Nice. Dans une Ligue 1 où chaque point est crucial, surtout à l’approche du sprint final, cette décision arbitrale pourrait peser lourd dans le bilan comptable des Gones.

Louis-Jean insiste : « Nous, on s’estime lésés, mais Nantes ou Le Havre dans la course au maintien peuvent aussi dire la même chose. À la fin, qu’est-ce qui va nous ramener ces trois points qu’on aurait pu avoir ? »

Si la défaite dans le Chaudron pourrait laisser des traces sportivement, elle continue surtout d’alimenter la rancœur du club rhodanien contre les instances arbitrales. Une bonne manière pour ne pas parler football ?

Source : L’Équipe