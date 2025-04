Plusieurs joueurs ont quitté l’ASSE pour aller s’aguerrir au niveau inférieur. Cinq éléments évoluent en effet sous les couleurs d’autres clubs jusqu’à la fin de la saison : Beres Owusu (Quevilly Rouen), Darling Bladi (Bourg Péronnas), Karim Cissé (Annecy), Ayman Aiki (Bastia) et Jibril Othman (Francs Borains). Certains d’entre eux ont eu du temps de jeu ce week-end.

Il y a un peu plus d’une semaine, Owusu s’était exprimé à notre micro : « Tant qu'on ne perd pas, qu'on met la même rigueur dans tous les matchs, ça sera faisable (le maintien, ndlr). En tout cas on a confiance, on est conscient de nos qualités et on sait qu'on peut faire mal à n'importe quelle équipe. » Lui et ses coéquipiers avaient justement une belle occasion de faire un grand pas vers le maintien vendredi dernier, lors du derby face au FC Rouen. Grace à un doublé de Y. Fortune, QRM s’est finalement imposé sur le score de 2 à 1. Le défenseur central prêté par l’ASSE a disputé l’intégralité de la rencontre, souvent au duel avec l’ancien Vert Charles Abi, assez bien muselé mais tout de même auteur d’un but dans le temps additionnel.

Toujours en National 1, Darling Bladi et Bourg Péronnas recevaient Concarneau vendredi. La rencontre s’est soldée sur le score de 0 à 0 et le latéral stéphanois a joué 90 minutes. Du côté de la Belgique, Jibril Othman est entré en jeu une grosse vingtaine de minutes avec Francs Borains. Son équipe s’est toutefois inclinée face au Club NXT (réserve de Bruges, 2-0).

Cissé et Aiki hors groupe

Comme depuis plusieurs semaines, Karim Cissé n’est plus sur les feuilles de matchs du FC Annecy. Un choix assumé par Laurent Guyot. Il n’est toutefois plus le seul prêté par l’ASSE dans ce cas depuis ce week-end… Aiki n’était en effet pas dans le groupe de Bastia face au Paris FC samedi.