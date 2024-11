Alors qu'elle connaît déjà un début de saison difficile, l'équipe réserve va devoir composer sans son attaquant pour les prochaines échéances.

Enzo Mayilla ne rejouera pas avec l'ASSE cette année

L'équipe réserve de l'ASSE a du mal en ce début de saison. Avec 5 points en 7 matchs, les jeunes Verts pointent pour le moment à la 13ème place, synonyme de relégation en Régionale 1. La seule éclaircie aura été la victoire dans le derby (1-0, but de Othman), dans un match maîtrisé de A à Z. Après la défaite 1-3 face à la réserve du Clermont Foot lors de la dernière journée, le coach Razik Nedder s'était montré frustré : "Parfois, nous n’avons pas d’excuses. On n’a pas fait un bon match. Les prestations individuelles ont toutes été en dessous de ce qu’on est capables de faire. On a été en manque de rythme, c’est un résultat logique. On a certes des occasions, notamment en début de match, mais on a concédé trop de choses. Quand on aspire à jouer un jour en L1 dans un club comme le nôtre, on doit faire preuve de plus de rigueur."

Ce match face à Clermont aura en tout cas été le dernier d'Enzo Mayilla avant plusieurs semaines. Titulaire dimanche dernier, l'attaquant stéphanois a été opéré cette semaine, à en croire sa story Instagram. Après avoir longtemps porté un bandage au genou, le joueur né en 2006 a fini par subir une intervention. La nature exacte de la blessure n'est pas connue, mais elle serait d'ordre ligamentaire. Mayilla ne rejouera en tout cas pas en 2024 et devrait manquer quelques mois de compétition.

Cette blessure représente un coup dur pour Nedder, qui va donc devoir se passer de son attaquant, certes beaucoup moins impactant que la saison dernière, pour les prochaines échéances. Jibril Othman, seule valeur sûre au niveau National 3 à ce poste, devrait lui engranger davantage de temps de jeu.

Crédit photo : asse.fr