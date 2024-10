Révolution à venir dans le calendrier des Ligues nationales ? C’est bien possible. C’est du côté de l’Angleterre et de la Premier League que des changements sont à venir concernant la date de clôture de la fenêtre des transferts estivale. Lors d’une réunion à Londres, il a été décidé que, dès la saison prochaine, cette fenêtre se fermera avant le premier match de la saison 2025-2026. L’objectif est d’apporter plus de clarté aux entraîneurs et aux joueurs avant le début de la saison.

La période des transferts est toujours une période délicate, avec des clubs se pressant pour boucler des accords de dernière minute. Jusqu’à présent, la fenêtre restait ouverte plusieurs semaines après le début du championnat, permettant aux équipes d’ajuster leurs effectifs en fonction des premières performances ou d’éventuelles blessures. Cependant, cette flexibilité avait un revers : des effectifs parfois instables durant les premiers matchs. Cette saison, en Ligue 1, le marché des transferts s’est par exemple terminé juste avant la 3ème journée de championnat.

Il se pourrait toutefois que des évolutions soient en cours, et ce, sous l’influence de la ligue professionnelle la plus puissante du monde : la Premier League. L’Angleterre a en effet décidé de clôturer sa fenêtre de transferts au 15 août, et ce, dès la saison prochaine. Selon The Sunday Times, ce changement a été voté et approuvé par l’ensemble des 20 clubs de Premier League, traduisant une volonté collective de remédier à une situation qui faisait grincer les dents de nombreux entraîneurs et dirigeants. L’idée est qu’en fermant la fenêtre avant le coup d’envoi de la saison, les effectifs seront définitivement constitués, permettant ainsi aux équipes de mieux se concentrer et d’aborder la saison avec plus de stabilité.

L’Angleterre progressiste… mais pas toute seule !

Néanmoins, cette décision repose sur une condition majeure : que les autres ligues européennes adoptent une date similaire. Aujourd’hui, les fenêtres de transfert en Europe restent souvent ouvertes après la clôture de celle de la Premier League, ce qui pourrait affaiblir les clubs anglais. En effet, ces derniers pourraient vendre des joueurs à des clubs espagnols, allemands ou italiens, sans pouvoir les remplacer une fois leur propre fenêtre fermée, le 15 août.

L’une des principales inquiétudes soulevées par ce changement est le déséquilibre potentiel entre les clubs anglais et leurs homologues européens. Depuis plusieurs années, les entraîneurs de Premier League se plaignent de perdre des joueurs après le début de la saison, sans possibilité de les remplacer. Avec la fermeture anticipée de la fenêtre, ce risque pourrait s’aggraver, à moins que les grandes ligues européennes ne synchronisent leurs dates avec celle de la Premier League.

D’après Robert Summerscales du Mail, les clubs anglais espèrent que « d’autres grandes ligues européennes suivront cet exemple, afin d’éviter que les clubs anglais ne puissent vendre sans pouvoir acheter dans la deuxième moitié du mois d’août. »

Les 5 plus grand championnat du monde dans le sillon de la Premier League ?

Toujours selon la même source, si les clubs de Premier League ont convenu de clore le mercato estival le vendredi 15 août 2025, juste avant le début de la saison, cette décision inédite s’étendrait aux quatre autres grands championnats européens (Allemagne, Espagne, France, Italie), qui fermeraient également leurs portes à la même date. Cela signifie une clôture des transferts deux semaines plus tôt que d’habitude.

Ce serait la deuxième fois, après 2018, que l’Angleterre avancerait la fin de son mercato, mais la véritable nouveauté réside dans le fait que les cinq principaux championnats européens adopteraient cette même échéance simultanément. Cela aurait pour effet de figer en grande partie le marché des transferts. L’Association Européenne des Clubs soutient également cette initiative de raccourcir la période des transferts, la limitant à deux mois ou moins, selon la date d’ouverture (mi-juin ou début juillet selon les pays).

Cependant, un point d’inquiétude subsiste pour les observateurs : le mercato saoudien, qui, lui, se prolongera bien après la fermeture anticipée des principaux championnats européens. Cela pourrait inciter certains joueurs à forcer leur départ vers le Golfe, alors que les clubs ne seraient plus en mesure de les remplacer, puisque seuls les transferts sortants seront autorisés après la clôture du mercato.