En pleine tourmente financière, le RC Lens aborde la réception de l’ASSE dans un climat quelque peu tendu.

Après avoir brillé la saison passée en terminant deuxième de Ligue 1 et disputé une phase de groupes européenne remarquable, le RC Lens est revenu sur terre. Loin du top 5, les Sang et Or ont enchaîné les revers ces dernières semaines. Avec 6 défaites sur les 8 derniers matchs, la dynamique est clairement inquiétante. La défaite dans le derby face au LOSC (1-0), marquée par une erreur de Mathew Ryan, a particulièrement laissé des traces.

Les supporters, notamment le groupe des Tigers, ont exprimé leur colère à travers une banderole cinglante : « Vos couilles et votre motivation sont restées samedi à Avion », en référence au centre d’entraînement du club. Une atmosphère tendue avant la réception de l'ASSE ce dimanche.

Un mercato hivernal marqué par les économies

La situation financière du club artésien explique en partie ce déclin. Après avoir retrouvé les joutes européennes, Lens a dû se résoudre à vendre plusieurs cadres. Brice Samba, capitaine et international français, a rejoint Rennes. Abdukodir Khusanov, révélation défensive, a été cédé à Manchester City. Kevin Danso a été prêté à Tottenham.

En retour, Lens n’a enregistré que peu de recrues : Mathew Ryan dans les cages, Nidal Celik et Juma Bah en défense, Jérémy Agbonifo et Goduine Koyalipou en attaque. Un mercato qui illustre la priorité économique du moment.

L’ASSE peut-elle profiter du climat tendu à Bollaert ?

L’AS Saint-Étienne n'a plus le choix et devra impérativement prendre des points dans le Nord. Le climat autour du RC Lens est aujourd'hui particulier : résultats décevants, départs de joueurs importants… De quoi indiquer que les Sang et Or sont vulnérables ? Si l'ASSE joue avec la pression du résultat, ce sera également le cas pour les hommes de Will Still devant un public qui attend une réaction.

Derniers résultats du RC Lens (Ligue 1)

30 mars 2025 – ❌ Défaite

Lille 1 – 0 RCL 15 mars 2025 – ✅ Victoire

RCL 1 – 0 Rennes 8 mars 2025 – ✅ Victoire

Marseille 0 – 1 RCL 1er mars 2025 – ❌ Défaite

RCL 3 – 4 Le Havre 23 février 2025 – ❌ Défaite

Nantes 3 – 1 RCL 18 février 2025 – ❌ Défaite

RCL 0 – 3 Monaco 16 février 2025 – ❌ Défaite

Strasbourg 2 – 1 RCL 8 février 2025 – ❌ Défaite

Nice 2 – 0 RCL

Bilan sur la période :

2 victoires

0 match nul

6 défaites

4 défaites consécutives entre le 8 février et le 1er mars

13 buts encaissés sur ces 4 revers