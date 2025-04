Nouveau coup de tonnerre dans le football français. Selon les informations de RMC Sport, DAZN, principal diffuseur de la Ligue 1 cette saison, menace de se retirer dès cet été. Une décision qui pourrait plonger les clubs, dont l’ASSE, dans une crise financière encore plus profonde.

Le partenariat entre DAZN et la LFP n’a jamais vraiment décollé. Après avoir versé seulement la moitié de son échéance de février (35 millions d’euros), la plateforme britannique avait accepté de débloquer les fonds sous médiation. Mais près d’un mois plus tard, les discussions n’avancent pas. DAZN pointe du doigt le manque de coopération des clubs, notamment en matière d’accès aux joueurs et d’aide à la production de contenus valorisants.

À travers un plan d’action précis, DAZN espérait obtenir plus d’interviews exclusives, un accès privilégié aux coulisses et une meilleure exposition du championnat. Mais la mise en œuvre serait, selon eux, encore largement insuffisante. En parallèle, la lutte contre le piratage reste trop timide aux yeux du diffuseur, malgré un projet de loi qui ne serait applicable qu’en 2025.

DAZN veut tout arrêter… dès le mois de mai

Face à une situation jugée immobile, DAZN envisage sérieusement de rompre son contrat de diffusion dès la fin de la saison. Un scénario initialement improbable, la clause de sortie ne pouvant théoriquement être activée qu’en décembre prochain, après deux saisons. Mais l’entreprise souhaite couper court à son engagement dès la 34e journée et les barrages fin mai.

La LFP aurait tenté de calmer le jeu en promettant des sanctions plus sévères aux clubs qui ne respectent pas leurs engagements. Une réponse jugée peu convaincante par DAZN, de plus en plus déterminée à mettre fin à son aventure française. La Ligue, de son côté, reste campée sur ses positions et pourrait faire valoir ses droits en justice si la rupture anticipée se concrétise.

Des conséquences lourdes pour les clubs de Ligue 1

Ce bras de fer intervient à un moment critique. Les clubs de Ligue 1 attendent encore 140 millions d’euros sur les deux dernières échéances. Si DAZN décidait de ne pas honorer la prochaine, prévue le 30 avril (environ 70 millions d’euros), la trésorerie de nombreuses équipes serait mise en péril. En interne, la LFP réfléchirait déjà à un plan B, mais une clause du contrat empêche pour l’instant toute négociation avec d’autres diffuseurs. Le projet de chaîne 100 % LFP, évoqué en coulisse, pourrait redevenir une piste crédible à moyen terme. En attendant, les dirigeants de clubs appellent la Ligue à anticiper.

Une échéance cruciale fin avril

D’ici là, tous les regards sont tournés vers le 30 avril, date de la prochaine échéance. DAZN menace à nouveau de ne pas payer l'intégralité de la somme due, faute de respect du cahier des charges. Une décision qui pourrait aggraver encore la tension, et créer une nouvelle tempête juridique autour des droits TV.

Dans un football français déjà affaibli, cette nouvelle crise laisse planer une incertitude inquiétante. L’avenir économique des clubs professionnels pourrait en dépendre.

Source : RMC Sport