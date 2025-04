Face à la polémique sur les dissolutions de groupes ultras, la ministre des Sports Marie Barsacq s’est exprimée mardi sur La Chaîne L’Équipe. Un discours fort, nuancé et porteur d’espoir pour les groupes stéphanois.

Ce mardi 1er avril, Marie Barsacq, ministre des Sports, a tenu à clarifier la position du gouvernement après les récentes procédures engagées contre plusieurs groupes de supporters, dont les Magic Fans, les Green Angels et la Légion X (Paris FC). Interviewée en direct sur La Chaîne L’Équipe, la ministre a livré un discours aussi ferme que nuancé.

« Monsieur Retailleau est comme moi, très soucieux du climat dans les stades. Nous sommes très attachés à ce qu’il y ait une ambiance festive dans les stades, une animation des groupes de supporters. C’est vraiment une marque de fabrique de notre championnat. On doit préserver ceci. Mais nous sommes contre toute forme de violence. Le hooliganisme, c’est non. Le supportérisme, c’est oui. »

Barsacq confirme que le gouvernement souhaite faire la distinction entre les faits isolés et l’action globale des groupes de supporters :

« C’est pour ça qu’il fallait dialoguer avec les groupes de supporters pour savoir quelles sont leurs intentions et apprécier ce qu’on doit prendre comme décisions sur des faits avérés. Le dialogue a eu lieu ce matin (mardi 1er avril) et il va se poursuivre. »

Marie Barsacq veut individualiser les sanctions, pas généraliser

La ministre a insisté sur la ligne directrice fixée par le gouvernement, notamment en lien avec le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau :

« Avec Bruno Retailleau, nous sommes très attachés à l’individualisation des sanctions. C’est vraiment notre ligne et on travaille dans ce sens. C’est pour ça que nous avons adressé une circulaire à l’ensemble des préfets. Nous leur avons rappelé tous les outils à leur disposition : avant, pendant et après les rencontres. »

Cette volonté d’éviter les sanctions collectives systématiques se traduit également par des partenariats à venir avec d’autres institutions :

« Dans le même esprit, nous allons signer une convention avec le Ministère de la Justice et la LFP pour rappeler chacun à ses responsabilités. On veut outiller la justice pour répondre de manière individuelle. »

Barsacq nuance toutefois en reconnaissant que certains cas peuvent nécessiter une réponse collective :

« Il peut y avoir des cas où ce sont des actes collectifs. Dans ces cas-là, on se pose la question des sanctions collectives et d’éventuelles dissolutions. Mais ça, c’est l’exception. »

Les groupes stéphanois épargnés… pour l’instant

Dans ce climat tendu mais constructif, les Magic Fans et les Green Angels obtiennent un répit. La commission consultative, entendue le même jour, a rendu un avis favorable à la dissolution de la Légion X (Paris FC), mais pas des deux groupes stéphanois.

Ce sursis, les ultras stéphanois le doivent à l’attitude proactive de l’AS Saint-Étienne, également entendue. Le club a réagi dans un communiqué publié mardi soir :

« L’AS Saint-Étienne salue la décision du ministre de l'Intérieur […] d’ouvrir un dialogue permettant d’imaginer, ensemble, des solutions efficaces sur le long terme pour éliminer la violence et les discriminations des stades, tout en préservant le rôle clé joué par les groupes de supporters. »

« Le club réaffirme son engagement total pour lutter contre toute forme de violence et de discrimination, ainsi que sa volonté de jouer pleinement son rôle dans ce travail qui s’ouvre aujourd’hui. »

Le club rencontrera prochainement les ministres de l’Intérieur, des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative pour poursuivre le dialogue. Un virage constructif qui pourrait faire école dans d’autres enceintes.

Source : La Chaîne L’Équipe