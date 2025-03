L’ASSE accueillera le Stade Brestois lors de la 29ᵉ journée de Ligue 1, programmée le week-end du 13 avril 2025. Un match crucial pour les Verts, toujours engagés dans une course effrénée pour le maintien, face à une équipe brestoise en perte de vitesse après une saison historique, marquée par des exploits européens.

Le Stade Brestois réalise, quoi qu’il arrive, une saison exceptionnelle. Les hommes d’Éric Roy ont brillé sur la scène nationale qu’européenne. Mais les efforts consentis depuis plusieurs mois commencent à se faire ressentir. Sur les huit dernières journées de Ligue 1, les Bretons n’ont remporté qu’une seule rencontre, face à Angers. Les organismes semblent fatigués, et les automatismes moins tranchants qu’en début de saison.

Avec 37 points déjà au compteur, le SB29 est assuré de son maintien et pourrait aborder ce déplacement à Geoffroy-Guichard sans la pression du résultat. Un contexte qui pourrait jouer en faveur des Stéphanois, d’autant plus que les Bretons devront faire sans un de leurs piliers.

Chardonnet forfait

Le capitaine emblématique de Brest, Brendan Chardonnet, ne sera probablement pas du voyage dans le Forez. Le défenseur central a subi une blessure impressionnante dimanche dernier contre Angers : pneumothorax et quatre côtes cassées, dont une perforant le poumon. Opéré en milieu de semaine, il sera écarté des terrains pour plusieurs semaines.

Avec plus de 3 000 minutes jouées cette saison, Chardonnet était le joueur le plus utilisé par Éric Roy. Son absence laissera un vide évident dans l’axe brestois, et l’ASSE devra savoir en profiter.

Une opportunité pour l'ASSE

Pour les Stéphanois, ce match contre Brest représente bien plus qu’une simple affiche. Chaque point compte dans cette lutte acharnée pour sortir de la zone rouge. Face à une équipe déjà sauvée, émoussée physiquement, et privée de son leader défensif, les hommes d’Eirik Horneland devront prendre des points à domicile. Les Verts devront faire parler leur intensité et leur détermination pour aller chercher un succès vital.