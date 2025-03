L'ASSE est l'une des équipes les plus sanctionnées de la saison en Ligue 1. Entre fautes commises, cartons jaunes et fautes subies, le club forézien se retrouve au cœur des statistiques disciplinaires. Faut-il y voir un excès d'engagement ou un problème de maîtrise ?

Avec 343 fautes commises cette saison, l'ASSE se classe parmi les équipes les plus sanctionnées du championnat. Ce chiffre la place au cinquième rang des clubs ayant commis le plus d'infractions, juste derrière le Stade Rennais (344) et loin du RC Lens, leader dans cette catégorie avec 400 fautes sifflées.

Cette agressivité peut s'expliquer par une volonté de presser haut et d'imposer un défi physique aux adversaires. Toutefois, ces fautes répétées mettent également l'équipe en danger en offrant des coups francs dangereux et en multipliant les risques de suspension.

Des cartons jaunes en nombre pour l'ASSE

L'ASSE a également reçu 52 cartons jaunes, ce qui la positionne au huitième rang de la Ligue 1. Montpellier (71) et le LOSC (63) dominent ce classement des équipes les plus averties.

Ce nombre important de sanctions peut être interprété comme un manque de maîtrise dans les duels, mais aussi comme une volonté d'imposer un impact physique pour contrer les attaques adverses. Le staff devra sans doute travailler sur une meilleure gestion de l'engagement afin d'éviter des exclusions qui pèsent lourd sur le collectif.

Si les Verts commettent beaucoup de fautes, ils en subissent également un nombre important. Avec 267 fautes encaissées, l'ASSE est l'une des équipes les plus accrochées du championnat, même si elle reste loin des 347 fautes subies par Montpellier.

Cela peut témoigner d'un jeu engagé où les contacts sont nombreux. Mais cela pose aussi la question de la protection des joueurs stéphanois par l'arbitrage. Sont-ils suffisamment protégés face à l'intensité physique du championnat ?

Une discipline à ajuster pour mieux performer

Si l'engagement est un élément-clé du style de jeu stéphanois, une meilleure gestion des fautes et des cartons pourrait permettre à l'ASSE d'éviter des sanctions handicapantes. Travailler sur l'intelligence de jeu et la discipline sera essentiel pour ne pas mettre l'équipe en difficulté lors des prochaines rencontres.

Source : Ligue 1 McDonald's