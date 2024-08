Les U17 de l’ASSE se sont imposés 3-0 contre le GF38. Une belle victoire bien construite grâce notamment à des buts de Nathan Mouton, Daniel Epanya et Sonny Yvars. Les U17 lancent avec brio leur saison car un choc les attend dès la semaine prochaine pour leur première à domicile. En effet, l’équipe de David Le Moal recevra l’Olympique Lyonnais pour un derby. Le match se déroulera ce dimanche à 15h.

Grenoble Foot 0-3 ASSE

Ce dimanche 25 août au stade du Vercors (15h)

Mi-temps : 0-1

Buts : Mouton (27e), Epanya (58e) et Yvars (82e) pour l’ASSE.

ASSE : Massé – Teillol, N. Mouton, Mnemoi, League – Charros (puis Nativoha, 62e), Eymard (puis Aït Amer, 62e), Yvars – Moulin, Epanya (puis Lengui, 70e), Lutin Zidee (puis Toty, 62e). Entraîneur : David Le Moal.

« On a fait une première période cohérente, se réjouit David Le Moal. On a eu un trou au retour des vestiaires, jusqu’au penalty grenoblois, mais derrière, on a retrouvé notre jeu combiné. Aussi, on aurait pu valoriser encore plus nos temps forts, en témoignent les montants touchés plusieurs fois… Mais globalement, il y a eu de très bonnes intentions dans notre jeu. »

Les buts en vidéo

L’ASSE a ouvert le score à la demi-heure de jeu par l’intermédiaire du défenseur central Nathan Mouton. Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec ce score à la pause. En seconde période, le néo-stéphanois Daniel Epanya va doubler la mise sur un cafouillage. Il inscrit un but plein de malice. Enfin, sur un bon service de l’entrant Mylan Toty, Sony Yvars triple la mise et scelle le sort de cette rencontre.

À noter qu’à 1-0, Maël Masse a détourné un penalty. Un événement décisif qui aurait pu offrir un autre scénario. En maitrise et auteur d’un match satisfaisant, l’ASSE aura touché 6 fois les montants (3 poteaux et 3 barres transversales !).