L'ASSE a une nouvelle fois coulé loin de ses bases. Timothée Maymon et Antoine Chirat sont revenus sur la déroute des Verts ce dimanche soir dans le Sainté Night Club. Olivier Dall'Oglio premier responsable ? Pas totalement. Extraits.

L'OM jouable pour l'ASSE ?

Antoine Chirat (Onze Mondial) : "Si tu m'avais demandé avant le match contre Lille en début de saison si c'était un adversaire jouable à domicile, je t'aurais répondu non. Et pourtant, on a réussi à décrocher une belle victoire 1-0. À domicile, depuis le retour en Ligue 1, on peut encore espérer quelques surprises. Surtout avec un match dimanche soir à 21 h, dans une atmosphère particulière.

Les matchs à Geoffroy-Guichard en plein hiver, face à des adversaires comme Marseille, ravivent forcément des souvenirs pour ceux qui connaissent bien le Chaudron. On peut se dire que cette petite magie, qui a souvent opéré dans les grandes affiches, pourrait revenir dimanche prochain.

Mais, honnêtement, en regardant les choses footballistiquement, j’ai du mal à y croire. Imaginer cette équipe de l'ASSE accrocher l’OM, c’est compliqué. Résister à la puissance offensive marseillaise semble presque impossible : Greenwood en est déjà à 8 buts, Henrique à 5, Maupay monte en puissance, et Wahi reste un buteur fiable malgré ses ajustements nécessaires.

Face à cette attaque, notre défense semble trop friable. Difficile de les voir tenir. Mais bon, on peut toujours espérer. Peut-être que dans une ambiance des grands soirs, l’équipe tiendra les 20 ou 25 premières minutes sans être submergée par l’OM. Ce que je crains, c’est qu’en cas de but encaissé dans la première demi-heure, cette équipe ne soit pas capable de réagir. On l’a vu plusieurs fois cette saison : dès que l’adversité pointe le bout de son nez, les Verts ont du mal à relever la tête."

Dall'Oglio n'est pas le premier responsable

Timothée Maymon : "Je rejoins ce qu’a dit Antoine sur l’aspect irrationnel du Chaudron, surtout pour un match un dimanche soir contre Marseille. Mais si on met de côté le cœur et cet irrationnel, il faut être réaliste : Marseille, à l’extérieur, c’est injouable. Avec 6 victoires en 7 matchs, ils sont premiers du classement à l’extérieur. Certes, on a de bonnes stats à domicile, mais Marseille reste supérieur.

Ce qui m’embêterait, c’est que Marseille s’incline ce soir (victoire finalement de l'OM), car cela les mettrait dans une obligation encore plus forte de résultat contre nous, une sorte d’urgence. Cela pourrait, certes, leur faire trembler un peu les jambes, mais le problème, c’est que cette équipe sait surmonter ce genre de pression. Ils ont des joueurs comme Hojbjerg, par exemple, qui n’a pas seulement un QI football élevé, mais un QI tout court. Ce type de joueur est taillé pour ces périodes délicates, et il n’est pas le seul dans leur effectif.

Soyons honnêtes : si je devais miser ma paye, je ne la mettrais pas sur les Verts. Mais… j’y serai, et j’ai envie d’y croire. En plus, j’en profite pour emmener des gens à Geoffroy-Guichard, des personnes qui ne connaissent pas forcément bien le Chaudron. J’ai envie qu’ils découvrent ce qu’on a de plus beau : une belle ambiance, un public exceptionnel. Et si, en plus, on décroche un résultat, ça pourrait être une belle fête collective.

Cela dit, si je dois vraiment miser sur des points, je viserais plutôt le match contre Toulouse que celui contre Marseille."