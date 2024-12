ASSE-OM est un classique historique de notre championnat. Depuis des décennies, l'opposition entre les deux clubs a donné lieu à des histoires parfois rocambolesques. Parmi les joueurs ayant porté les deux maillots, l'un d'entre-eux a déjà annoncé qu'il serait présent et ne raterait pas l'affiche !

Les rencontres entre l'ASSE et l'OM donnèrent souvent lieu à des épisodes incroyables comme nous le rappelions dernièrement. Le retour de Bereta dans le Chaudron après son transfert à l'OM qui tourne au fiasco pour des olympiens fessés par les Verts de Larqué (4-1). Le "poker" d'Alex en 1999 dans un Geoffroy-Guichard qui voit les supporters marseillais quitter le stade en cours de rencontre, furieux d'avoir encaissé 4 buts en moins d'une mi-temps. La fameuse canette reçue sur le crâne de Jean-Pierre Papin (à moitié vide selon les Stéphanois, à moitié pleine selon Bernard Tapie !) avant la rencontre du 19 octobre 1991 (1-0 pour l'ASSE), finalement rejouée sous la pression du président de l'OM (1-1).

À ces rencontres, ont participé des joueurs qui ont appartenu aux deux clubs. ils sont nombreux à avoir porté la tunique de l'OM et de l'ASSE. Citons par exemple Jérôme Alonzo, Joseph-Antoine Bell, Zoumana Camara, Laurent Blanc, Jean-Pierre Cyprien, William Saliba, Remy Cabella, Laurent Batlles, Titi Camara, Salif Keita, Georges Bereta, Pierre-Emerick Aubameyang, Bafétembi Gomis ou Dimitri Payet...

"Celui qui allume le feu" dans les tribunes d'ASSE-OM !

Il en est un autre qui a fait les beaux jours des deux clubs, il s'agit de Brandao. Le Brésilien n'était certes pas le plus technique, mais certainement l'un des plus prolifiques, et ce, à Marseille comme à St-Etienne. Il peut notamment se targuer d'avoir remporté des trophées dans les deux écuries françaises. "Celui qui allume le feu", traduction de son pseudonyme brésilien "Brandao", a en effet remporté un championnat (2010) et deux coupes de la Ligue (2010, 2012) avec l'OM, et une coupe de la Ligue avec l'ASSE (2013).

Ce dimanche, au coup d'envoi de cet ASSE-OM, Brandao sera dans les tribunes de Geoffroy-Guichard ! Pour rien au monde, celui qui cultive désormais une exploitation au Brésil, n'aurait voulu rater cet affrontement entre deux de ses anciens clubs. L'histoire ne dit pas pour quel club son cœur battera le plus...