Le Havre a réalisé un très bon coup au classement en parvenant à s'imposer face au FC Nantes ce dimanche. Les normands sont à ce jour devant l'ASSE avec 24 points au compteur. Didier Digard n'a pas caché sa joie en conférence de presse. Extraits.

Didier Digard (Entraîneur du Havre) : "Fatigué, soulagé, mais très content. C'est un scénario un peu compliqué. On aurait espéré se faciliter les choses. Mais je ne suis pas surpris, car cette équipe a beaucoup de ressources mentales. On a traversé beaucoup de difficultés. Mais on se rend compte qu'on a la capacité de se relever. Et je pense que c'est un match qui a bien démontré l'état d'esprit de cette équipe.

Les joueurs n'ont jamais lâché. Les entrants ont été performants. On sentait un vrai état d'esprit où tout le monde avait l'envie de gagner. J'accepte la critique, je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Mais c'était une réelle nécessité de réduire le groupe pour créer un état d'esprit. Aujourd'hui, c'est un groupe qui, dans la vie commune, est métamorphosée. C'est beaucoup plus facile de créer quelque chose, d'avoir une identité, quand on est moins nombreux et que chacun se sent important et que chacun sait qui a un rôle à jouer.'

Digard (Le Havre) ne regarde plus les Verts

Didier Digard (Entraîneur du Havre) : "Je l'ai toujours dit, je ne suis pas une personne douée pour vouloir le malheur de quelqu'un ou quoi. Regarder nos concurrents avec l'envie qu'ils perdent, ça ne marche pas. Donc, je ne les regarde plus. On sait que ça passera par nous-mêmes. On s'est surtout mobilisés pour ce match et pour la place de barragiste. Je suis désolé que ça déplaise, mais au vu de notre budget, de notre capacité, c'est déjà une très bonne chose. On veut faire mieux, on va faire mieux, mais il ne faut pas minimiser déjà ce qu'on arrive à faire. Et on va continuer parce qu'on a vraiment à cœur de réussir cet exploit."