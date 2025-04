Comme chaque semaine, coup d'œil sur les prestations des anciens joueurs de l'ASSE. Focus sur Saïdou Sow qui n'aura pas fait les affaires de son club formateur.

Ce week-end, Servette affrontait Lugano pour le compte de la Super League Suisse. Chaque match est capital bien qu’ils soient premiers. En effet, ils ne comptent que 2 points d’avance sur le dauphin. C’est Crivelli qui va ouvrir le score et bien lancer son équipe dans ce match. Ils vont ensuite doubler la mise en fin de match pour se mettre définitivement à l’abri.

Mahdi Camara et Brest à la lutte pour l’Europe

Brest se rapproche des places qualificatives pour l’Europe en battant Toulouse ce week-end et en profitant de la défaite de l’OL. Ce match a rapidement tourné en faveur des brestois qui mènent jusqu’à 3-0. Le téfécé va ensuite se réveiller en marquant 2 buts pour revenir à 3-2. Mahdi Camara va mettre les siens définitivement à l’abri en toute fin de match. Il suit bien un centre au deuxième poteau et termine à bout portant. Une victoire qui leur permet donc de rêver à une place dans le top 7.

https://www.free-foot.fr/buts/27-journee/8706-but-de-m-camara-toulouse-fc-brest-30-03-2025

Châteauroux perd un match capital malgré Tyron Tormin

Match de mal classés en national entre Paris 13 atletico et Châteauroux. Les deux clubs se disputent la place de premier non relégable. Les parisiens vont rapidement mener de deux buts dans ce match. Tormin va alors transformer un penalty en fin de première mi-temps pour redonner de l’espoir au siens. Un nouveau but encaissé par Châteauroux porte le score à 3-1. Malgré un but en toute fin de match, Châteauroux perd ce match 3-2 et laisse son adversaire du soir prendre de l’avance .

https://m.youtube.com/watch?v=0IxAxMhFOgs

Saïdou Sow, un mauvais coup pour l'ASSE

Le match entre mal classés en Ligue 1 va offrir beaucoup de spectacle ce dimanche après-midi. Ce sont les havrais qui vont ouvrir le score sur un pénalty provoqué par une faute de main du défenseur guinéen. Il va ensuite se rattraper en égalisant de la tête sur un centre de Nicolas Pallois. Malheureusement, Sow va à nouveau concéder un pénalty qui va donner l’avantage aux pensionnaires du stade Océane. Les nantais vont réussir à égaliser juste après la mi-temps. Le score de 2-2 va ensuite tenir un bon moment avant que Pembele donne l’avantage aux siens en fin de match. Défaite 3-2 pour Nantes face au Havre donc qui remporte son premier match à domicile depuis 5 mois. Une victoire havraise qui fait mal à l'ASSE.

https://www.free-foot.fr/buts/27-journee/8709-but-de-s-sow-havre-ac-fc-nantes-30-03-2025