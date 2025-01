Ce dimanche, l’AS Saint-Étienne (ASSE) et le FC Nantes s’affronteront dans un match à fort enjeu comptant pour la 18ᵉ journée de Ligue 1. À seulement un point d’écart l’un de l’autre, les deux clubs joueront gros dans cette rencontre, déterminante pour leur lutte acharnée contre la relégation. Découvrez l'état des lieux de ce choc crucial.

Contexte du classement

FC Nantes (15ᵉ position)

Les Canaris, actuellement 15ᵉ avec 16 points, disposent d’un léger avantage. Cependant, leur situation reste précaire : une défaite les exposerait au spectre de la zone rouge, car seul un meilleur goal-average les sépare de leurs adversaires stéphanois.

ASSE (16ᵉ position)

Les Verts, également à 16 points, occupent pour l’instant la place de barragiste. Une victoire leur permettrait non seulement de devancer Nantes, mais aussi de s’éloigner des bas-fonds du classement, un objectif vital pour cette équipe historique.

Un effectif amoindri pour l’ASSE

L’entraîneur Eirik Horneland doit encore composer avec une infirmerie bien remplie. Malgré ses efforts pour compenser ces absences, la situation reste préoccupante pour le club stéphanois.

Ibrahima Wadji , en proie à des rechutes physiques, demeure indisponible. Son absence prolongée affaiblit considérablement le secteur offensif.

Ibrahim Sissoko , suspendu, purge encore une sanction de trois matchs et ne sera pas disponible avant plusieurs semaines.

, suspendu, purge encore une sanction de trois matchs et ne sera pas disponible avant plusieurs semaines. Thomas Monconduit n’a pas disputé une seule rencontre cette saison, toujours freiné par une blessure contractée durant l’été.

Yvann Maçon , bien qu'en phase de reprise, n'est pas encore prêt à fouler les terrains.

, bien qu’en phase de reprise, n’est pas encore prêt à fouler les terrains. Ayman Aiki est lui aussi forfait, ajoutant une difficulté supplémentaire à une attaque déjà décimée.

Ces nombreuses absences imposent à l’ASSE un véritable casse-tête tactique à la veille de ce match crucial.

Malgré les absences, Eirik Horneland pourra néanmoins compter sur le retour de Florian Tardieu, malade également, pourrait apporter son expérience au groupe.

Les mots du coach en conférence de presse

Présent en conférence de presse ce jour, voici les mots d'Eirik Horneland sur l'effectif : "On a un doute sur Augustine Boakye, qui a un problème sur un muscle et alterne les entrées et sorties de groupe pour sa première saison de L1, ainsi que pour Anthony Briançon concernant la rencontre du week-end. Aïmen Moueffek est forfait."