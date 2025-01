Après avoir validé leur qualification en Coupe de France ce dimanche, les Vertes repartent immédiatement à l’assaut ! Ce vendredi, à 21 h, elles débuteront la 13ᵉ journée d'Arkema Première Ligue face à Fleury, avec l'objectif de mettre fin à la série victorieuse des Franciliennes sur leur terrain. L'entraineur de l'ASSE s'est exprimé en conférence de presse.

Laurent Mortel (ASSE Féminines) : "On a dû très vite se projeter après notre qualification en Coupe de France dimanche et basculer très vite entre l’analyse de cette rencontre et la préparation de ce match contre Fleury programmé vendredi soir pour lancer la journée d’Arkema Première Ligue. Le point positif c’est que la gestion des temps de jeu des joueuses en retour de blessure nous ont permis de remettre les organismes à l’équilibre. Aujourd’hui, on peut être contents car on a l’effectif au complet."

Rivaliser en D1 Arkema

Laurent Mortel (ASSE Féminines) : "On sait que les 4 premières places du championnat sont quasiment impossibles à aller chercher, mais si on veut rivaliser avec les équipes classées entre la 4ᵉ et 7ᵉ place. Fleury est le genre d’adversaire qui peut nous permettre de voir où on se positionne dans l’élite."

L'ASSE veut rééditer une performance

Laurent Mortel (ASSE Féminines) : "Répéter la première demi-heure du match aller (3-2) serait une bonne chose, mais pas le reste parce qu'on avait été inquiétés. Pourtant, on avait entamé ce match avec un bloc compact qui leur avait posé problème. On avait inscrit trois buts et été hyper efficaces, ce qui nous fait un peu défaut ces derniers temps. Il faudrait aussi qu’on fasse mieux défensivement car ça fait un moment qu’on n’a pas fait de clean sheets."