La réserve de l'ASSE recevait Espaly pour cette première rencontre de "l'après Razik Nedder". En course pour son maintien, les Verts affrontaient un concurrent direct. Pour s'éviter une fin de saison trop stressante, il fallait l'emporter et prendre un bol d'air après deux défaites consécutives contre Clermont et Seyssinet. Résumé de la rencontre.

Dans cette course folle au maintien, les stéphanois sont à la lutte avec 6 autres écuries. Saint-Etienne (8e avec 24 points), Espaly (9e avec 23 points), Seyssinet (10e avec 23 points), Chambéry (11e avec 22 points), Hauts Lyonnais (12e avec 22 points), Chassieu Décines (13e avec 20 points) et Clermont (14e avec 18 points). Les quatre derniers à l'issue des 26 journées seront relégués en régional 1.

La compo de l'ASSE

XI de départ : B. Fall - Nzuzi, Kinunga, J.Mouton, Makhloufi - Fomba, Gauthier, C. Fall - Agesilas, Kies, Sissoko (cap).

Sont entrés en jeu : Dodote, Gadegbeku, El Jamali, Mayilla.

Résumé du match

Le match commence de la meilleure des manières puisqu'il ne faut que 1 minute à Meyvin Agesilas pour débloquer le score de cette rencontre. En effet, sur un corner joué en deux temps par Jules Mouton et Maedine Makhloufi, l'ailier profite d'un cafouillage pour tirer au ras du poteau. Malheureusement, le but est finalement refusé, ce n'est que partie remise. Les joueurs, amené par capitaine Sissoko, vont bien ouvrir le score. Sur un corner tiré par Makfhloufi, Cheikh Fall claque sa tête, 1-0 pour l'ASSE. Sissoko est proche de doubler la mise mais sa reprise acrobatique est poussée en corner par le portier d'Espaly. 1-0, c'est le score à la pause !

En seconde période, les Verts vont maintenir leur intensité et leur maitrise. Sur un corner, à nouveau, Cheikh Fall va marquer de la tête et porter le score à 2-0. En gestion jusqu'à la fin du match, les joueurs de Sylvain Gibert s'offrent une victoire précieuse qui leur donne de l'air au classement à cinq journées de la fin.

La semaine prochaine, les coéquipiers de Luan Gadegbeku se déplaceront à Chambéry le samedi 12 avril à 18h.

Crédit photo : asse.fr