S'il y a bien un joueur qui symbolise les derby côté Olympique Lyonnais, c'est Anthony Lopes. L'ancien portier rhodanien a accordé une longue interview au Média Carré dans laquelle il revient sur la passion qui entoure les derby.

Anthony Lopes (Ex-OL) : "Quand j'étais jeune, j'étais interdit d'aller à Saint-Etienne. J'étais interdit. Parce que je n'étais pas véhiculé déjà. Puis avec mes parents, c'était impossible. Ils connaissaient l'engin et du coup… Non, non. Mais voilà, tous les derbies à domicile, pour moi, c'était incroyable. J’ai connu des épopées européennes, mais le derby restait le derby.

C'est un match à part avec une rivalité particulière. Et c'est d'un côté comme de l'autre. C'est la même chose à Saint-Etienne comme à Lyon parce qu'on est baigné dedans depuis tout petit. Nous, on nous dit depuis tout petit ! Et c’est pareil pour eux. Dès le plus jeune âge, tu le sens sur le terrain, il y a plus de contacts."

"Je ne regrette rien"

Anthony Lopes (Ex-OL) : "Il ne faut pas que ça empiète sur l'image et que ça bascule du côté de la violence. Que ça chambre, c'est avec plaisir. Moi, j'adore ça.

Un jour, on joue au Vélodrome face à l’OM, rien à voir avec le derby. Rien à voir avec Saint-Etienne. Je tourne mon maillot, et je vois en gros sur mon numéro 1 qu’il était écrit ASSE. Moi, mongolito, je prends un marqueur et je barres l'ASSE. Sauf qu'un marqueur noir sur du blanc, ça se voit.

Is avaient repris tous les vainqueurs. C'est venu en gros plan. Etc. Mais je ne regrette rien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont kiffé. Il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas kiffé."

Le derby et l'importance du chambrage

Anthony Lopes (Ex-OL) : "Je ne porte jamais de Vert. Chez moi, c’est pareil, il n’y a pas de Vert. Après, c'est comme ça. C'est la rivalité qui fait ça.

Quand Joël Batts est allé installer une écharpe dans les Buts de Geoffroy-Guivchard. Je m'étais fait des vertèbres. C'était Mathieu Gorgelin qui jouait.

Il ne faut pas enlever cette rivalité. Il ne faut pas enlever ce qui fait le jeu. Il ne faut pas enlever le sel du derby. Le chambrage en conférence de presse, tu as le droit. Le chambrage durant l'échauffement, tu as le droit. Le chambrage durant le match, tu as le droit. Et si tu gagnes, le chambrage après le match, tu as le droit. Après, la rencontre, c'est terminé."