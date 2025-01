Entré en jeu à la 93ᵉ minute face à Reims, Djylian N’Guessan a montré son visage juvénile au grand public. À seulement 16 ans, 4 mois et 5 jours, il devient le troisième joueur le plus jeune à porter le maillot de l'ASSE en Ligue 1. Une entrée en jeu historique pour ce natif de Saint-Nazaire, symbole de l’avenir prometteur du centre de formation stéphanois.

Un record qui s’ajoute à une ascension fulgurante

Avec cette apparition, Djylian N’Guessan inscrit son nom derrière Laurent Paganelli (15 ans, 10 mois et 5 jours) et Laurent Roussey (16 ans, 1 mois et 30 jours) dans le classement des plus jeunes joueurs à évoluer avec l’ASSE. Il dépasse Allan Saint-Maximin, éjectant ce dernier du podium des précoces, et figure désormais parmi les 10 plus jeunes joueurs à jouer dans les "Big 5" européens cette saison.

Ce n’est pas le seul exploit du jeune attaquant. À 16 ans et 2 mois, il est également devenu le plus jeune joueur de l’histoire du club à signer un contrat professionnel. Ce record dépasse ceux établis auparavant par Saint-Maximin (16 ans et 3 mois) et Kurt Zouma (16 ans et 6 mois).

"Signer ce premier contrat, c’est une grande fierté, mais pas une fin en soi. Cela valide des années de travail. Chaque éducateur de l’ASSE m’a aidé à atteindre ce niveau. Je les remercie tous, tout comme mon père, qui a toujours été un soutien essentiel", déclarait Djylian lors de la signature de son contrat.

Lors de la saison 2023-2024, Djylian N’Guessan a brillé par ses performances :

17 buts en 13 matchs avec les U17 Nationaux,

avec les U17 Nationaux, 4 buts en 10 matchs avec les U19 Nationaux,

avec les U19 Nationaux, 2 buts en 2 matchs en Coupe Gambardella,

en Coupe Gambardella, 12 buts en 14 sélections avec l’équipe de France U16.

Surclassé à plusieurs reprises, il s’est imposé comme l’un des grands espoirs du centre de formation stéphanois. Cette saison, il évolue avec la réserve, où il a déjà marqué un but en trois rencontres, et il s’est illustré en matchs amicaux contre des équipes comme Andrézieux ou l’OM.

La blessure d’Ayman Aiki lui a offert sa première convocation avec le groupe professionnel. Entrer en jeu dans le Chaudron représente une étape importante pour ce jeune attaquant, bien déterminé à poursuivre son ascension. Djylian N’Guessan incarne le futur des Verts et le succès d’un centre de formation qui continue de produire des talents d’exception. Tout le mal qu’on lui souhaite est de voir son nom briller encore plus fort dans les années à venir.