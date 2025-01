Après des débuts chaotiques concernant son offre pour regarder la Ligue 1, DAZN assouplit peu à peu sa politique tarifaire et sa grille de diffusion. Alors qu’elle avait initialement voulu prendre à contre-pied tous les principes établis par ses concurrents, la plateforme revient progressivement aux standards historiques. Que d’énergie, de temps et d’argent perdus !

L’attribution des droits de la Ligue 1 à DAZN devait inaugurer une nouvelle ère pour les amateurs de football en France. Toutefois, la plateforme a essuyé de vives critiques en raison d’une offre jugée peu convaincante et d’un tarif initialement fixé à 29,99 € par mois, rapidement revu à la baisse à 19,90 € pour tenter de séduire un public sceptique.

Les abonnés ont dénoncé une prestation en deçà des attentes : une réduction d’un tiers du nombre de caméras par rapport à l’ère Amazon Prime, l’absence de programmes d’avant et d’après-match, et une production perçue comme indigne des standards actuels. Résultat, DAZN ne compterait que 400 000 abonnés, bien loin des ambitions initiales.

Le "Cactus du low-cost" attribué par 60 millions de consommateurs à DAZN illustre cet échec. En misant sur une approche minimaliste, le diffuseur a compromis son image auprès du grand public.

Une grille de diffusion (enfin) cohérente

Malgré un lancement difficile, DAZN a structuré son offre en adoptant, de concert avec la LFP, des créneaux fixes de diffusion :

Vendredi : 20h45

20h45 Samedi : 19h00 et 21h00

19h00 et 21h00 Dimanche : 15h00, 17h15 (trois rencontres) et 20h45

Cette grille permet aux abonnés de retrouver une certaine régularité dans leur consommation de la Ligue 1, même si l’absence d’un multiplex a longtemps été regrettée. Jusqu’ici, les abonnés devaient jongler entre plusieurs flux individuels, une contrainte peu ergonomique pour suivre simultanément plusieurs matchs.

DAZN ressuscite le multiplex !

Conscient des lacunes de son dispositif, DAZN a décidé d’opérer un virage stratégique en réintroduisant le multiplex du dimanche à 17h15 dès la 17e journée de Ligue 1. Une décision qui a pour objectif d'améliorer l’expérience des spectateurs et à reconquérir les abonnés.

À partir du 12 janvier, cette formule attendue fera son retour, avec Georges Quirino à la présentation. Pour la 17e journée, les rencontres Toulouse-Strasbourg et Montpellier-Angers seront concernées, avant Reims-Le Havre et Angers-Auxerre lors de la 18e journée, puis Lens-Angers, Nantes-Lyon et Toulouse-Montpellier à la 19e journée.

Si cette évolution constitue une avancée significative, elle ne suffira peut-être pas à elle seule à effacer les désillusions du début de saison. DAZN devra encore convaincre sur la qualité de production et l’accompagnement éditorial pour espérer rivaliser avec le standard instauré par Amazon Prime, beIN Sports ou encore Canal+ lors des saisons précédentes. Pour le diffuseur, l’enjeu est désormais de regagner la confiance des amateurs de Ligue 1. Courage !