Le jeune défenseur central de l’ASSE, Nathan Kasia N’Kondo, vient d’être convoqué en Équipe de France U16 pour disputer l’International Dream Cup au Japon. Une reconnaissance prometteuse pour ce pur produit de la formation stéphanoise.

La convocation de Nathan Kasia N’Kondo (voir son portrait ici) confirme une tendance : malgré les turbulences sportives et institutionnelles, l’ASSE continue de faire éclore des talents. Né le 5 février 2009, Kasia évolue au poste de défenseur central et impressionne par sa maturité, sa lecture du jeu et sa solidité dans les duels. Ce profil de stoppeur moderne, propre techniquement, séduit les observateurs de la DTN. Sa présence dans le groupe tricolore U16 montre qu’il est aujourd’hui considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération.

L’International Dream Cup comme tremplin

Du 31 mai au 10 juin, les Bleuets participeront à l’International Dream Cup au Japon, une compétition réputée pour sa rigueur et la qualité de ses opposants. Trois rencontres sont prévues contre la Côte d’Ivoire (4 juin), la Colombie (6 juin) et le Japon (8 juin), au centre d'entraînement J-Village. Nathan Kasia aura donc l’opportunité de se confronter à des styles de jeu variés et d’engranger une expérience internationale précieuse, loin des repères habituels de l’Europe. Ce type de tournoi forge le caractère, et l’ASSE peut se réjouir d’avoir un de ses éléments sur le pont.

Un avenir à suivre de près à l’ASSE

Cette première convocation en Équipe de France U16 n’est sans doute qu’une étape dans le parcours de Nathan Kasia. Son évolution sera à suivre de près dans les mois à venir, que ce soit avec les U17 Nationaux ou avec les U19. À l’heure où l’AS Saint-Étienne aspire à un retour en Ligue 1, miser sur ses pépites formées au club reste un axe stratégique essentiel. En attendant, c’est avec le maillot bleu que Kasia va pouvoir continuer son apprentissage, avec la promesse de revenir encore plus fort à L’Étrat.