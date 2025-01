La réserve de l’ASSE a décroché une précieuse victoire face à Limonest, qui avait l’occasion de prendre la tête de la poule en cas de succès (1-0). Ce résultat crucial permet aux Stéphanois de sortir de la zone dangereuse. Découvrez le but inscrit en toute fin de match par Kenzo Kies, offrant la victoire à son équipe.

Avec un match en retard prévu le week-end prochain et une rencontre décalée au dimanche, les Verts abordaient la réception de Limonest sous pression. D'autant que face à cet adversaire, prétendant sérieux à la montée, la tâche s'annonçait ardue. Toutefois, dès le coup d’envoi, les hommes de Razik Nedder affichaient une grande détermination, tenant tête à une équipe qu’ils avaient déjà accrochée à l’aller (2-2).

Un succès au finish pour l'ASSE

Il fallait cependant attendre la 46e minute, juste après la pause, pour assister à la plus belle opportunité de l’ASSE. Cheikh Fall, d’une tête puissante, obligeait le gardien adverse à une parade, avant que sa tentative en reprise ne soit repoussée sur la ligne. Par la suite, la seconde période voyait les visiteurs prendre l’ascendant, mais leurs efforts butaient inlassablement sur un Issiaka Touré impérial dans les cages stéphanoises.

Et l’exploit arrivait dans le temps additionnel : Kevin Pedro lançait Kenzo Kies en profondeur, et ce dernier ne tremblait pas, inscrivant le but libérateur au moment crucial (ASSE 1-0 Limonest, 90e) ! Jackpot pour les Stéphanois !

Grâce à cette victoire arrachée dans les derniers instants, les Verts prennent un bol d’air au classement. Ils auront l’opportunité de poursuivre sur cette lancée le week-end prochain, en affrontant le FC Chamalières lors d’une 13e journée en retard.

Feuille de match

ASSE 1-0 Limonest

Ce dimanche 26 janvier au stade Aimé-Jacquet (15h)

Mi-temps : 0-0

But : Kies (90e) pour l’ASSE.

ASSE : Touré - Pedro, Kinunga, Ndiaye, Makhloufi (puis Nzuzi, 80e) - Gadegbeku (puis J. Mouton, 87e), Fall, Cateland (puis Eymard, 57e) - Agesilas, Othman (puis El Jamali, 87e), Kies. Entraîneur : Razik Nedder.