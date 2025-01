La réserve de l'ASSE s'est imposée contre Limonest qui pouvait prendre la tête de la poule en cas de victoire (1-0). Une victoire importante pour sortir de la zone dangereuse. Razik Nedder s'est confié à l'issue de la rencontre.

Razik Nedder (ASSE) : "Oui, je trouve qu'il y a eu deux mi-temps quand même. Une première où on a plutôt maîtrisé notre sujet. Je les ai trouvés bons dans l'intensité, dans la capacité à tenir le jeu. On n'a pas réussi à marquer sur cette mi-temps. J'ai trouvé notre deuxième un peu moins bonne quand même, avec des joueurs puissants en face. Nous, je les ai trouvés beaucoup moins disponibles à l'intérieur du jeu. Et on est une jeune équipe, ça veut dire qu'ils nous en croquent une ou deux dans la sortie de balle en début de deuxième et du coup automatiquement, tu te mets un peu plus à trembler et je nous ai trouvé moins à l'aise dans notre sortie de balle alors que tout roulait. Donc voilà, il faut que ces jeunes joueurs aussi comprennent que ce n'est pas parce qu'on s'en fait croquer une qu'il faut perdre ton football. Donc voilà, qu'on garde cette exigence-là. Donc voilà un peu pour la fin du match."

Oui, on voit que ce soit le parcours en coupe de France de certains mal-classés de notre poule. Sur le haut de tableau aussi, on voit qu'ils ont encore rentré trois joueurs cette semaine. Ce sont des clubs avec des moyens pour la poule, pour le niveau. Donc, tu gagnes Bourgoin, tu gagnes eux. Ça montre aussi qu'on est une bonne équipe. Avant le match, on avait deux matchs à retard sur tout le monde. Donc, le classement faisait peur. Même si on a quand même cette capacité, avec 6 ans maintenant sur la réserve, de savoir que sur la deuxième partie de saison, souvent, on est meilleur. Et là, avec ces deux matchs en retard, tu te dis que tu gagnes celui-là aujourd'hui. Si tu arrives à gagner ton match en retard la semaine prochaine, tu vas te donner de l'air. Mais de gagner contre les bien classés montre aussi qu'on est une équipe... On est très très jeunes encore aujourd'hui, on est des 2008, des 2007 titulaires. Voilà, ce n'est pas anodin. Et je trouve qu'on fait quand même un bon match et on a vu une vraie équipe en tout cas, parce que même quand c'était moins bien sur la seconde mi-temps, j'ai trouvé quand même solide, solidaire et bagarreur, à l'image de ce qu'on veut voir aussi.

"Ça fait huit matchs sans défaites en tout avec les matchs du challenge des réserves"

Oui, Issiaka (Toure) a été performant, c'est ce qu'on demande aux plus vieux. Les plus vieux, ce ne sont que des 2004, c'est le plus vieux de l'équipe. C'est ce qu'on demande aux plus vieux, c'est d'être décisif sur ces matchs-là. On l'avait secoué un peu à la trêve parce que j'ai trouvé que sur certains matchs, il n'avait pas été décisif. Il l'a été aujourd'hui. On voit Issiaka c’est un gardien potentiel à venir, il a encore beaucoup de boulot devant lui. Ce sont des prestations aussi qui vont le faire grandir, mais il faut souvenir surtout la prestation des plus jeunes. Dans un week-end comme ça, où il y a beaucoup d'absents, c'était repos pour beaucoup de joueurs aussi qui en avaient besoin. Et du coup, automatiquement, les plus jeunes, j'ai trouvé qu'ils avaient pris le relais. Le match de Luan Gadegbeku dans le cœur du jeu pour un 2007, ce sont des très belles prestations face à ces équipes-là. Donc voilà, j'ai trouvé notre match et les prestations individuelles plutôt intéressantes aujourd'hui.

Ouais, je crois que ça fait huit en tout avec les matchs du challenge des réserves (matchs sans défaite pour la réserve de l'ASSE). C'est vrai que c'est intéressant. Notre dernière défaite c'est ici contre Clermont, il y a plus de deux mois et demi. Mais ça montre aussi que la poule est serrée, parce que malgré ça on n'a pas d'air. Et on voit, je crois, que tous les mâles classés ont perdu hier, ont gagné hier presque, à part Clermont. Et tous les hauts de tableau ont perdu. Donc automatiquement, ça montre la difficulté. Il en faudra pas moins pour pouvoir avoir un maintien confortable, même si ça va être très difficile encore cette saison."