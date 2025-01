Alors que le match contre Chamalières a été annulé suite aux intempéries, les Verts voulaient rebondir après le point perdu contre Hauts Lyonnais (0-0). L'ASSE recevait Limonest ce dimanche à 15h. L'occasion pour les joueurs de Razik Nedder, de s'éloigner de la zone de relégation. Résumé de cette rencontre.

Ce match se disputait sous les regards d'Eirik Horneland et Louis Mouton, venus assister à la rencontre.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Touré - Pedro, Kinunga, Ndiaye, Makhloufi - Gadegbeku, Fall, Cateland - Agesilas, Othman, Kies.

Sont entrés en jeu : Eymard, Nzuzi, J. Mouton, El Jamali.

Résumé de la rencontre

Le match commence sur une bonne intensité. Les visiteurs ont, coup sur coup, deux belles occasions après 25 minutes de jeu. Issiaka Toure se montre vigilant en repoussant la première tentative et en voyant la seconde s'envoler au-dessus de la cage. Meyvin Agesilas, trés en vue dans ce premier acte, répond à l'offensive de Limonest, mais sa bonne frappe trouve les gants du portier des visiteurs. Les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge à la mi-temps.

Le second acte commence fort. Lamine Ndiaye est proche de délivré une superbe passe décisive à Cheikh Fall qui voit sa tentative repoussée sur la ligne par un défenseur. Les deux équipes se livrent une bataille acharnée et cela va d'un but à l'autre. Les défenses prennent le pas sur les attaques. C'est fut le cas jusqu'à la 90e minute. Kevin Pedro s'offre une sortie de balle Beckenbaueresque et délivre une merveille d'extérieur en profondeur à Kies. Ce dernier ajuste le gardien, 1-0 pour l'ASSE ! Les Verts s'imposent et s'offre un grand bol d'air !

La semaine prochaine, les Verts joueront contre Chamalières. Ils se déplaceront le samedi février à Chamalières pour le compte de leur match en retard de la semaine dernière. Une équipe difficile à manœuvrer qui aspire à jouer le maintien dans cette poule I de National 3. En espérant que les Verts soient inspirés pour continuer à faire tourner le compteur point.

Crédit photo : asse.fr