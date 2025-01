Plusieurs acteurs de la rencontre se sont présentés en zone mixte à l'issue de la rencontre ayant opposé l'ASSE au FC Nantes (1-1). Parmi eux, Dylan Batubinsika, Benjamin Bouchouari et le buteur Augustine Boakye. Retranscription de propos diffusés sur Ici Saint-Étienne Loire.

Dylan Batubinsika (défenseur de l'ASSE) : « Pas forcément surpris d’avoir autant le ballon mais c’est vrai qu’on l’a eu la majorité du temps. Ils étaient regroupés très bas sur le terrain donc c’était à nous d’essayer de déverouiller le cadenas, ça a été compliqué. Ça a été dur. Au final on s’en sort grâce à une frappe de loin qui nous permet d’égaliser. »

À l'ASSE, "nous mettons tous les ingrédients pour récupérer"

« Je pense que la frappe est quelque chose de bien pour les faire sortir. Ils mènent au score donc forcément qu’ils veulent garder ce résultat-là et donc c’était à nous de trouver la faille par des centres, des frappes et des combinaisons comme on a pu le faire. Peut-être un peu plus de variations dans le jeu parce que nous avons eu beaucoup de situations mais très peu d’occasions au final. »

« Le match le plus compliqué des trois ? Il y avait Paris forcément, mais c’est sûr que c’était un match compliqué dans le sens où pour trouver la solution c’était difficile. Après on a eu la balle la majorité du temps, on a pu montré de belles choses aussi avec le ballon encore une fois. Donc compliqué non mais on a manqué de patience. »

Une intensité tenable jusqu’à la fin de la saison ? « En tout cas on met tous les ingrédients pour récupérer. Un exemple tout bête : on a les kinés qui sont à disposition encore plus de temps qu’ils l’étaient avant, ça nous aide à la récupération. Aujourd’hui, il y a certains joueurs qui n’avaient pas joué depuis longtemps mais qui ont montré qu’ils étaient quand même en forme donc au fur et à mesure je pense qu’on va utiliser de plus en plus de joueurs et si tout le monde est compétitif on pourra avoir une rotation. »

"Je suis rentré en jeu pour faire souffrir les défenseurs, comme d'habitude"

Augustine Boakye (attaquant de l'ASSE) : « On voulait gagner ce match mais on n’a pas pu. On va continuer à travailler sur les prochains matchs. »

« On continue à travailler pour être meilleur, pour gagner tous les matchs, surtout ici pour que la ville soit contente, que tout le monde soit content. C’est pour ça qu’on travaille. »

« Je suis rentré pour faire des appels, pour utiliser la profondeur, pour faire souffrir les défenseurs, comme d’habitude. »

« J’aime bien les frappes de loin, je tire beaucoup à l’entraînement pour travailler ma finition. »

"Je suis joueur qui a beaucoup le ballon donc certaines équipes donnent des coups"

Benjamin Bouchouari (milieu de l'ASSE) : « Des regrets. Je pense qu’on est tous déçu car c’était un match à gagner, un match très important. Après on arrive quand même à revenir, on fait un match nul, c’est mieux que rien. Mais avec la maîtrise du ballon qu’on a eu aujourd’hui, on doit faire mieux. »

« Je pense qu’il faut s’améliorer dans le dernier geste. Surtout les 25/30 derniers mètres, c’est là où il faut qu’on soit encore plus tranchant. C’est à nous de le travailler. Maintenant on a le ballon, avant on ne l’avait pas. Petit à petit on avance et si on arrive à améliorer ça, on deviendra une équipe très dangereuse. »

« C’est la première fois qu’on a joué contre un bloc bas, il faut prendre l’habitude, c’est différent. À un moment c’était nous qui jouions bloc bas. C’est un point sur lequel on doit travailler. »

« Je joue de plus en plus, les équipes nous analysent et je suis un joueur qui a beaucoup le ballon donc certaines équipes vont venir et me donner des coups. Il faut rester concentré, ça n’est pas facile mais il faut rester dans le match et continuer à faire ce que je fais tous les jours. »