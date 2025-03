La formation de l'ASSE voit la fin de saison se rapprocher. Le verdict final se rapproche et les trois équipes sont dans les temps pour remplir des objectifs très intéressants. Explications.

Sur une pelouse difficile et face à des conditions climatiques hostiles en banlieue grenobloise, la réserve de l'ASSE a cédé sur la plus petite des marges face à Seyssinet. Malgré une première mi-temps bien maîtrisée et de nombreuses occasions, les hommes de Razik Nedder n'ont pas su concrétiser. Antoine Gautier, Nadir El Jamali et Israël Kinunga ont tour à tour tenté leur chance, mais le gardien adverse a tenu bon.

Le tournant du match est intervenu en seconde période, lorsque Seyssinet a ouvert le score sur sa seule occasion, un coup de tête de Manzia à la 68e minute. Les Verts ont jeté leurs dernières forces dans la bataille, mais ni Meyvin Agesilas ni Maedine Makhloufi n'ont trouvé la faille. Avec 24 points, la réserve conserve une avance sur ses poursuivants, mais la lutte s'annonce serrée avec 4 descentes en fin de saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chambéry Savoie Football (@chamberysf)

Les U19 en pleine dynamique vers les playoffs

En U19 Nationaux, l'ASSE a brillé sur la pelouse de Montpellier avec une victoire cruciale (1-2). Rayan Boukadida a joué les héros en ouvrant le score de la tête juste avant la pause (45e) avant de doubler la mise sur penalty dès la reprise (52e). Malgré la réduction du score montpelliéraine (63e) et une pression adverse grandissante, les Verts ont su faire bloc, profitant notamment de l'expulsion d'un joueur du MHSC en fin de rencontre. Victoire 2-1.

Ce succès, le quatrième consécutif, permet aux jeunes stéphanois de rester dans la course aux playoffs, en embuscade derrière Marseille et Toulouse. Avec quatre matchs restants, tous les espoirs sont permis pour une fin de saison excitante.

Les Verts affronteront Colomiers, Olympique Rovenain, Ghisonnacia et AC Ajaccio pour les quatre dernières rencontres. L'Olympique de Marseille affronte Ajaccio, Toulouse, Monaco et Nice. Toulouse jouera Monaco, Marseille, Nice et Rodez. Enfin, Montpellier jouera Gazelec Ajaccio, Marignane, Air Bel et Monaco. Un calendrier en faveur donc des joueurs de Frédéric Dugand. Pour rappel, les deux premiers disputeront les playoffs.

Les U17 de l'ASSE assurent le spectacle face à Cavigal

Le choc entre l'ASSE et le Cavigal Nice en U17 Nationaux a tenu toutes ses promesses. Les deux formations, engagées dans la lutte pour les premières places, ont offert un spectacle de grande qualité au stade Aimé-Jacquet. Après plusieurs occasions de part et d'autre, les Verts ont ouvert la marque à la demi-heure de jeu par Daniel Epanya, bien placé pour reprendre une déviation de Nathan Mouton sur un coup franc de Rayan Ait Amer (30e).

Alors que l'ASSE semblait proche du break, une perte de balle fatale a permis aux Niçois d'égaliser juste avant la pause (41e). Alors que Ait Amer a permis aux Verts de reprendre l'avantage, Cavigal égalise en fin de rencontre. Finalement, Abou Traoré va permettre aux Verts de l'emporter dans les ultimes minutes du match (3-2). Il ne manque qu'un point aux joueurs de David Le Moal pour valider définitivement la qualification en playoff.

La fin de saison s'annonce brûlante pour toutes les catégories de jeunes de l'ASSE. Entre maintien pour la réserve et ambitions de playoffs pour les U19 et U17, les dernières journées promettent encore leur lot d'émotions.