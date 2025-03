Alors que le gouvernement envisage de dissoudre les Green Angels et les Magic Fans, Gil Avérous, ancien ministre des Sports, dénonce une décision injuste et contre-productive.

La menace de dissolution des groupes ultras de l’AS Saint-Étienne continue de faire réagir. Après la prise de position de plusieurs parlementaires de la Loire, c’est au tour de Gil Avérous, ancien ministre des Sports (septembre-décembre 2024), de s’exprimer. Invité sur "Ici Saint-Étienne Loire", il a affirmé son opposition à cette mesure et plaidé pour une approche plus juste et efficace.

Gil Avérous : "Prendre des mesures collectives, c'est injuste"

Pour l’ancien ministre, il est essentiel de sanctionner individuellement les responsables de violences et non de dissoudre des associations entières. "À chaque fois qu'il se passe un incident dans un stade, il faut repérer, identifier, interpeller et condamner l’individu responsable. Mais en aucun cas, il ne faut prendre des mesures collectives, car c'est injuste", explique-t-il. Selon lui, cette dissolution pénaliserait injustement des milliers de supporters qui ne sont pas impliqués dans des débordements.

Une entrave au maintien de l’ordre

Gil Avérous pointe également un paradoxe dans cette décision. "On a besoin d’interlocuteurs dans les stades pour préparer les matchs, anticiper les déplacements et gérer les risques. Supprimer une association ne changera rien en pratique : les membres continueront d’assister aux rencontres, mais il n’y aura plus de cadre structuré pour dialoguer avec eux", prévient-il. Il insiste sur le fait que la dissolution des groupes compliquerait le travail des forces de l’ordre et nuirait à la prévention des incidents.

Un dialogue à renouer avec les supporters

L’ex-ministre appelle plutôt à relancer le dialogue avec les groupes ultras. "J’avais entamé un tour des stades pour écouter leurs revendications, et beaucoup sont justifiées. On doit améliorer les conditions d’accueil, notamment pour les femmes, ainsi que les contrôles aux entrées et l’accès aux sanitaires. Ces questions méritent d’être prises au sérieux", détaille-t-il.

Toutefois, Gil Avérous nuance son propos en rappelant que tout n’est pas parfait du côté des tribunes. "Je ne suis pas naïf : il y a des problèmes à régler dans certains groupes. Mais on a besoin des supporters pour remettre de l’ordre et eux ont besoin des pouvoirs publics pour assainir leur environnement", conclut-il.

Alors que la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives se réunira ce mercredi 26 mars pour étudier la dissolution des Green Angels et des Magic Fans, le débat reste plus que jamais ouvert.