L'entraîneur de la réserve de l'ASSE, Razik Nedder, vient d'être officiellement nommé sélectionneur de l'équipe nationale U20 d'Algérie. Une nouvelle opportunité pour le technicien stéphanois qui arrivait en fin de contrat en juin prochain. Il aura pour mission de préparer les jeunes talents algériens aux prochaines compétitions internationales.

Razik Nedder a rejoint en effet l’AS Saint-Étienne en 2011. Il a dirigé les U12 pendant deux ans avant de s’occuper des U13 durant trois saisons tout en occupant un poste d'adjoint en U19 Nationaux. Diplômé du BEF en 2014 puis du DES deux ans plus tard, il a été promu entraîneur du groupe U16 en 2016. En 2017-2018, il a dirigé les U17 Nationaux, notamment la génération 2001 dont il a suivi la montée en puissance en U19 Nationaux, la catégorie qu'il a entraînée lors de la saison 2019 et avec laquelle il a remporté la Coupe Gambardella. puis entraîneur principal de la réserve des Verts, il s'est distingué par sa capacité à faire émerger de jeunes talents pendant six saisons et à leur offrir une passerelle vers le groupe professionnel. Sa nomination à la tête des U20 algériens récompense donc un travail de formation reconnu au-delà des frontières françaises.

Un défi international de taille

Avec les U20 de l'Algérie, Razik Nedder aura un défi de taille : préparer l'équipe aux prochaines échéances internationales, notamment les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 de la catégorie. Le football algérien est en pleine restructuration et mise de plus en plus sur la formation pour rivaliser avec les meilleures nations africaines. L'ancien coach stéphanois devra donc composer un groupe compétitif et insuffler sa vision du jeu pour maximiser les chances de succès.

Dans un communiqué de la Fédération Algérienne de Football (FAF), le bureau fédéral a officialisé la nomination de Razik Nedder à la tête des U20 ainsi que celle du sélectionneur des U17, Ghimouz Amine. Les deux équipes entameront leurs préparatifs dès le mois d'avril afin de mettre en place leurs effectifs pour les échéances internationales 2025-2026, notamment les éliminatoires zonales de la Coupe du Monde 2026.

Quel avenir pour son poste à l'ASSE ?

Cette nomination soulève néanmoins des interrogations sur son avenir à l'ASSE. Continuera-t-il à superviser la réserve des Verts jusqu'à la fin de saison ? Le club du Forez devra peut-être envisager un remaniement interne pour pallier un départ anticipé de Nedder. Alors que la réserve lutte toujours pour son maintien en national 3, la fin de saison s'annonce agitée !

Quoi qu'il en soit, ce départ marque la fin d'un cycle dans la formation du club. Après 14 saisons passées au club, la formation de l'ASSE va donc entamer une première nouvelle saison sans l'enfant du club comme éducateur.