Saint-Étienne, l’un des clubs les plus emblématiques du football français, est également réputée pour la qualité de sa formation. Le centre de formation des Verts, situé à L'Étrat, joue un rôle crucial dans le développement des jeunes talents. L'ASSE forme régulièrement des joueurs qui signent professionnels. Parmi eux, qui performent et d'où viennent-ils ?

Les signatures professionnelles à l'ASSE depuis la génération 2000

Génération 2000 : Etienne Green, Charles Abi, Wesley Fofana, Baptiste Gabard, Rocha Santos

Etienne Green, Charles Abi, Wesley Fofana, Baptiste Gabard, Rocha Santos Génération 2001 : William Saliba, Aimen Moueffek, Bilal Benkhedim, Tyrone Tormin, Stefan Bajic, Louka Aymar, Stevens Leleux

William Saliba, Aimen Moueffek, Bilal Benkhedim, Tyrone Tormin, Stefan Bajic, Louka Aymar, Stevens Leleux Génération 2002 : Louis Mouton, Saidou Sow, Maxence Rivera, Abdoulaye Bakayoko, Mathys Saban, Lucas Calodat, Abdoulaye Sidibé, Bryan Djile Nokoue, Marvin Tshibuabua, Ahmed Sidibe

Louis Mouton, Saidou Sow, Maxence Rivera, Abdoulaye Bakayoko, Mathys Saban, Lucas Calodat, Abdoulaye Sidibé, Bryan Djile Nokoue, Marvin Tshibuabua, Ahmed Sidibe Génération 2003 : Lucas Gourna, Yanis Lhéry, Beres Owusu

Lucas Gourna, Yanis Lhéry, Beres Owusu Génération 2004 : Antoine Gauthier, Karim Cisse, Cheick Fall; Israël Kinunga, Marwann Nzuzi, Jibril Othman, Darling Bladi

Antoine Gauthier, Karim Cisse, Cheick Fall; Israël Kinunga, Marwann Nzuzi, Jibril Othman, Darling Bladi Génération 2005 : Ayman Aiki, Jebryl Sahraoui

Ayman Aiki, Jebryl Sahraoui Génération 2006 : Mathis Amougou, Enzo Mayilla, Meyvin Agesilas

Mathis Amougou, Enzo Mayilla, Meyvin Agesilas Génération 2007 :

Génération 2008 : Djylian Nguessan

L'ASSE a signé 38 contrats professionnels depuis la génération 2000. En d'autres termes, le club donne en moyenne 4 contrats professionnels par génération. À noter que certains sont en pourparlers comme celui de Paul Eymard (génération 2008) comme révélé ici.

Trois joueurs ont porté le maillot du club avec l'équipe fanion sans avoir le statut de footballeur professionnel.

Génération 2005 : Noah Raveyre (Milan AC), Darnell Bile (Asteras Aktor)

Noah Raveyre (Milan AC), Darnell Bile (Asteras Aktor) Génération 2006 : Kévin Pedro (ASSE)

Sur les 38 joueurs qui ont paraphé un contrat professionnel avec leur club formateur, ils sont au nombre de 31 à avoir porté le maillot de l'équipe fanion en compétitions officielles.

Qui sont les joueurs qui réussissent au sein de l'académie stéphanoise ?

L'ASSE concentre son recrutement sur trois grandes zones géographiques. En premier lieu, la région Rhône-Alpes-Auvergne, véritable vivier de talents, fournit la majorité de l'effectif, composé en grande partie de joueurs locaux. Ensuite, le club s'appuie sur l'Île-de-France, où il intègre environ cinq joueurs par génération. Enfin, le Sud, avec les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie, complète ce maillage stratégique pour dénicher de jeunes pépites prometteuses.

Au regard des 38 contrats professionnels offerts sur les 9 dernières générations :

19 sont issus de la région parisienne

13 sont issus de la région Rhône-Alpes Auvergne

4 sont issus du Sud de la France

Rocha Santos (Cap-Vert) et Cheick Fall (Sénégal) sont issus de l'Étranger

L'occasion de saluer le travail effectué par les recruteurs du centre de formation qui sont sous la houlette de Gérard Fernandez. Tout d'abord le trio Hamdane Karouni, Mahamadou Gory et Jean-Claude Anquetil qui œuvrent et cartonnent en région parisienne. Le duo Laclef-Hannachi qui travaillent dans le sud de la France. Pour conclure dans la région Rhône-Alpes, le club s'appuie sur deux hommes expérimentés : Jean-Jacques Versault et Daniel Chichilianne. Ces derniers parcourent les différents départements et participent activement au recrutement pour la pré-formation et la formation.