La Fédération internationale d'histoire et de statistiques du football (IFFHS) a désigné François Letexier comme le meilleur arbitre masculin du monde pour l'année 2024. Une distinction qui consacre le talent et la régularité de cet arbitre français de 35 ans, auteur de prestations remarquables sur les scènes nationale et internationale au cours des derniers mois.

L'IFFHS a justifié son choix en rappelant les rencontres de haut-niveau dirigées par François Letexier cette année. Désigné par l'UEFA pour arbitrer la finale de l'EURO 2024 entre l’Espagne et l’Angleterre, il a également officié lors de plusieurs affiches de la Ligue des champions, notamment Liverpool-Real Madrid et Borussia Dortmund-FC Barcelone. Ces rencontres ont permis à Letexier de démontrer son sang-froid et sa capacité à prendre des décisions justes dans des contextes sous haute pression.

Dans son communiqué, l'IFFHS salue des « performances exceptionnelles » qui ont placé François Letexier au sommet de son art et en ont fait une référence parmi les officiels du football mondial.

François Letexier, le premier depuis Vautrot !

François Letexier devient le premier arbitre français masculin à être sacré par l’IFFHS depuis Michel Vautrot, double lauréat en 1988 et 1989. Il devance dans ce classement des figures respectées de l’arbitrage international comme le Slovène Slavko Vincic, l’Italien Daniele Orsato et un autre Français, Clément Turpin.

Philippe Diallo, président de la Fédération Française de Football (FFF), a salué cette distinction : « J’adresse mes plus chaleureuses félicitations à François Letexier pour avoir été désigné meilleur arbitre du monde en 2024 par la Fédération internationale d'histoire et de statistiques du football. Cette distinction vient conclure une année 2024 particulièrement réussie pour François Letexier, avec notamment l'arbitrage de la finale du Championnat d'Europe, celui de la finale de la Coupe de France, une participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et un classement d'arbitre numéro 1 en France. Ce titre est également une forme de reconnaissance internationale de la qualité de l’arbitrage de François Letexier, et plus globalement de celui de la FFF. »

Un avenir prometteur

Alors qu'il est encore jeune pour un arbitre de son envergure, François Letexier pourrait continuer d’écrire l’histoire en dirigeant d'autres rencontres prestigieuses dans les années à venir. Cette distinction met également en lumière l’excellence de l’arbitrage français sur la scène internationale, témoignant de l’importance de la formation et du développement des officiels dans l’Hexagone.

Cette saison, François Letexier a porté bonheur aux Verts. Ce dernier a officié lors de la victoire de prestige face à Lille (1-0). Ce jour-là, il avait donné un carton jaune à Cornud et avait validé le magnifique but de Cafaro dès la 6ème minute de jeu.

Le classement des arbitres 2024