L’ASSE jouait contre le GF38 pour ce quatrième match de préparation. Le deuxième de la semaine après la victoire à Lunel contre Montpellier (2-1). L’entraineur de l’ASSE Dall’Oglio a livré son analyse après le match disputé contre Grenoble ce samedi au Chambon-sur-lignon à 17h. Des propos retranscrits par EVECT.

« On a eu un creux de 15 minutes » (Dall’Oglio après ASSE-GF38)

« C’est bien. Cela nous permet d’avancer, de voir ce qui est bien et ce qui l’est moins. On a eu un creux de 15 minutes, on s’est carrément écroulé, ce sera analysé. Juste avant, c’était plutôt bien, on maîtrisait plutôt les évènements. Après, on s’est aperçu que dès que l’on perdait des duels, que l’on était moins bien placé, on se faisait trouer. On avait beaucoup de jeunes alignés sur la première mi-temps. On a besoin de les essayer, on a aussi besoin de faire des erreurs, elles ont été faites notamment des erreurs défensives assez énormes. Cela nous permettra de les corriger. Dans l’ensemble c’était très intéressant de faire cette formule là, avec deux équipes avec le temps de jeu que l’on voulait (ndlr : 60 minutes). On voit que certains joueurs qui n’ont pas participé au dernier match avaient plus de jambes. Je pense notamment à Yvann Maçon et Mathieu Cafaro. Dans l’état d’esprit c’était plutôt bien après il est évident que certains ont manqué de jambes, ce qui a rejailli dans le jeu.

« On ne va pas dire que tout était mauvais »

Sur le creux de 15 minutes, il y a un peu de manque de jambes mais il y a des erreurs de placement. Il y a aussi un mouvement de panique. Certes la charnière était expérimentée mais j’avais deux jeunes sur les côtés inexpérimentés. Oui c’est un avertissement mais c’est bien, ce sont des matchs amicaux ! On a aussi eu des avertissements à Montpellier, si on regarde que le résultat, on va se dire « c’est super » mais non ce n’est pas super. Il y a plein de choses qui n’allaient pas face à Montpellier. Là, il y a eu des phases de jeu très intéressantes et 15 minutes mauvaises. On ne va pas dire que tout était mauvais. »