Les U19 de l’ASSE se déplaçaient à Montpellier pour la 7e journée de U19 national. Une rencontre qui devait leur permettre de relancer la machine après avoir concéder un lourd revers contre Nice lors de la dernière journée (3-0). Résumé de la rencontre jouée ce dimanche en terres héraultaises à 15h.

La compo de l’ASSE

XI de départ : Vial – Assoumani, E. Mnemoi, Jolivet, Marliac – N. Mouton, Rised, Thouilleux – Vibert, Emini Zibi, Toty.

Sont entrés en jeu : S. Fuleki, R. Fuleki, Mendy, Gary, Akil.

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Résumé de la rencontre

Les Verts devaient composer sans Paolo Freychet expulsé à Colomiers et qui a écopé de 7 matchs de suspension et Shaidai Lengi. La réaction était attendue elle n’a malheureusement pas eu lieu. Les Verts ont rapidement concedé l’ouverture du score suite à un centre bien couper par le numéro 9 de Montpellier Yannis Bekkouche. Les Verts vont conceder le break quelques minutes plus tard par ce même attaquant. À la pause les locaux mènent 2-0 et les Verts sont obligés de changer de gardien suite à un choc de Lorik Vial qui n’a pu continuer la rencontre.

Au retour des vestiaires, l’ASSE veut remettre la marche en avant et revenir dans ce match. Il ne faut que trois petites minute sur une reprise de la tête, les hommes de Frédéric Dugand voit Montpellier inscrire un troisième but par ce diable de Bekkouche qui s’offre un triplé. Un triplé, synonyme de victoire. Un match sans, comme la semaine dernière pour les stéphanois qui sont à la peine. L’addition aurait même pu être plus salée mais heureusement Rafael Fuleki s’est montré inspiré pour éviter de voir le score s’aggraver davantage

La semaine prochaine, les Verts de Frédéric Dugand joueront à domicile. Ils recevront Balma, club de la banlieue toulousaine, le dimanche 18 octobre à 15h pour réagir et remonter au classement.

Crédit photo : asse.fr