Les U19 de l’ASSE reviennent bien avec deux victoires consécutives après un début de saison poussif. Désormais installés dans à la 6e place du classement, les coéquipiers de Tidiane Vibert doivent désormais continuer de grapiller des places. Résumé de la rencontre du jour disputé à 11h contre l’OGC Nice à l’Etrat.

Frédéric Dugand a donné son ressenti sur le site officiel après la belle victoire à Colomiers (2-0) : « Notre première mi-temps est moyenne dans la maitrise du jeu, mais nous sommes chirurgicaux sur nos quelques situations. C’est l’aspect positif ! En deuxième période, à 10, les joueurs ont été résilients, généreux et j’y attache beaucoup d’importance. Ils sont récompensés par cette victoire. »

La compo de l’ASSE

XI de départ : Colombet – Assoumani, Mendy, N. Mouton (c), Marliac- Thouilleux, Kissoum, Gary – Vibert, Emini Zibi, S. Fuleki.

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Sont entrés en jeu : Rised, Kaloga.

Résumé de la rencontre

La première mi-temps est plutôt fermée. Les deux équipes se neutralisent et regagnent donc les vestiaires dos à dos avec un score nul et vierge (0-0). Le second acte tourne en faveur des aiglons. Tout d’abord, les visiteurs vont obtenir un penalty généreux. Le niçois ouvre son pied et marque le premier but de la rencontre. Alexis Colombet était proche de le détourner.

Les Verts tentent d’accélerer pour revenir au score. Les coups de pieds arrêtés se multiplient. Malheureusement Nice va doubler la mise sur une perte de balle de Nathan Mouton. L’attaquant part au but poursuivi par Nils Rised. Le joueur niçois centre et tire dans Nils Rised qui envoie le ballon involontairement dans les buts. Enfin, sur un exploit personnel du numéro 14 des visiteurs, il marque dans un angle impossible d’une frappe surpuissante sous la barre. 3-0, c’est le score final de ce match.

La semaine prochaine, les Verts affronteront Montpellier, le dimanche 11 octobre à 15h dans l’Hérault.

Crédit photo : asse.fr