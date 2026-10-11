L’ASSE a retrouvé la victoire face à Rodez, mais plusieurs questions restent ouvertes avant le déplacement au Red Star. Blessures, premières apparitions et place des jeunes dans le projet stéphanois : retour sur quatre sujets à retenir cette semaine.

Après trois semaines de trêve internationale, l’AS Saint-Étienne a renoué avec la victoire dans un Geoffroy-Guichard à guichets fermés. Les hommes d’Ian Cathro se sont imposés 2-0 face à Rodez et ont repris la tête de la Ligue 2 avant leur déplacement au Red Star, samedi prochain.

Les Verts ont proposé une première période convaincante, mais ils ont davantage souffert après la pause. Rodez s’est procuré plusieurs occasions et Gautier Larsonneur a dû intervenir pour conserver l’avance stéphanoise. Le gardien a notamment repoussé une tête de Laurent sur la barre, puis remporté son duel face à Nsona. Cartillier a également trouvé le poteau.

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En l’absence de Julien Le Cardinal et de Chico Lamba, Kévin Pedro a évolué dans l’axe aux côtés de Sohaib Naïr. João Ferreira a retrouvé le côté droit, tandis que Maxime Bernauer, capitaine, a été associé à Áron Csongvai au milieu.

Devant, Thierno Ballo a rapidement corrigé son occasion manquée. Servi par Jakob Breum sur un corner joué à deux, il a ouvert le score à la 15e minute. Augustine Boakye a ensuite fait le break à la 55e, avec un sombrero sur Lipinski suivi d’une frappe à ras de terre du pied droit. Deux buts qui ont permis aux Stéphanois de retrouver la victoire sans masquer les difficultés de la seconde période.

Absences : pourquoi un banc aussi jeune face à Rodez ?

Ian Cathro a dû composer avec plusieurs absences pour cette reprise. Julien Le Cardinal n’était pas encore prêt à rejouer, tandis que Chico Lamba et Zuriko Davitashvili ont finalement manqué la rencontre. Sur le banc, les jeunes ont été nombreux, avec notamment Tom Teillol, Nathan Kasia, Elyes Dhaoui et Nadir El Jamali. Deux gardiens, Mamour Ndiaye et Lucas Lavallée, figuraient également parmi les remplaçants.

Davitashvili est tombé malade dans la nuit de vendredi à samedi. Fiévreux, l’international géorgien a été laissé au repos. Son absence n’a donc pas été liée à une blessure, mais sa disponibilité pour le déplacement au Red Star reste à suivre.

Lamba a ressenti une gêne musculaire jeudi. Le staff a d’abord espéré pouvoir le retenir, avant de renoncer après la dernière séance de vendredi. Cathro a expliqué avoir privilégié la prudence après les nombreuses minutes disputées par le défenseur contre Sion.

La principale inquiétude concerne désormais Larsonneur. Touché au genou après un choc avec Pedro, il a laissé sa place à Ndiaye en fin de rencontre. Après le match, Cathro ne disposait pas encore d’un diagnostic précis. Il faudra donc attendre des nouvelles avant de se prononcer sur sa participation au prochain rendez-vous.

Qui s’est distingué pendant la trêve internationale ?

La trêve a donné à plusieurs joueurs de l’ASSE l’occasion de travailler avec le groupe professionnel. Elyes Dhaoui en a profité. Titulaire lors de la victoire en amical contre Sion (5-1), le milieu recruté cet été a ensuite disputé ses premières minutes officielles avec l’équipe première contre Rodez. Il a remplacé Boakye à la 80e minute.

Lamine Sonko a lui aussi participé au match amical. Dès le lendemain, le 3 octobre, il a ouvert le score pour la réserve contre Rousset, avant de servir Mylan Toty sur le deuxième but. Les joueurs de Sylvain Gibert se sont imposés 3-1 en National 2.

La période a été différente pour Tamar Svetlin. Le Slovène n’a disputé aucune minute lors des quatre rencontres de sa sélection. Il est également resté sur le banc face à Rodez, où Bernauer et Csongvai ont été reconduits au milieu. Cela ne suffit pas à conclure à un problème physique ou à une mise à l’écart, mais il devra attendre pour retrouver du temps de jeu.

Lamba, enfin, a pu jouer 90 minutes contre Sion avant cette nouvelle gêne musculaire. Son retour à la compétition reste donc à gérer avec précaution.

La post-formation réduit-elle la place des jeunes de l’ASSE ?

L’ASSE a renforcé son recrutement de jeunes joueurs déjà formés dans d’autres clubs. Selon le décompte publié par Peuple-Vert, 13 recrues ont rejoint ce secteur en 18 mois, dont sept cet été. Elyes Dhaoui, Lamine Sonko et Étienne Mendy font notamment partie de ces arrivées.

Cette politique pose une question concrète : quelles perspectives restent offertes aux joueurs formés à l’Étrat ? L’arrivée de nouveaux profils augmente la concurrence pour accéder à la réserve, puis au groupe professionnel. Elle ne prouve toutefois pas, à elle seule, que les pensionnaires du centre sont écartés.

La rencontre contre Rodez a d’ailleurs montré les deux voies. Dhaoui, recruté cet été, a fait ses débuts, tandis que Nathan Kasia, issu du centre, est entré en jeu. Tom Teillol et Nadir El Jamali étaient également sur le banc.

Pour l’ASSE, l’enjeu sera de faire progresser ses recrues sans fermer la porte à ses propres jeunes. Le parcours de Saliba, Fofana, Gourna ou Amougou rappelle ce que la formation stéphanoise a déjà apporté au club.