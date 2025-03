Les U17 de l'ASSE recevaient le Cavigal de Nice pour le compte de la 22e journée de U17 national. Après avoir concédé une lourde défaite à Monaco (5-1), les Verts se devaient de réagir. Bien qu'en avance de 9 points à cinq journées de la fin, les Verts doivent finir le travail pour aller en playoffs. Le match du week-end en était l'occasion ! Résumé de la rencontre disputée ce dimanche à 12h à l'Etrat.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Massé - Lengi, Ngindu, Jolivet, Lengue - Mouton, Ait Amer, Traoré - Aini, Epanya, Toty.

Sont entrés en jeu :

Résumé de la rencontre

Après 25 minutes de jeu, les Verts, leaders du championnat, dominent face à une équipe du Cavigal Nice bien en place. De belles séquences, un but refusé pour hors-jeu… mais toujours 0-0. Sur un coup franc bien tiré par Rayan Aït Amer, Nathan Mouton surgit après un ballon relâché par le gardien et sert Daniel Epanya, qui conclut. 1-0 pour l’ASSE. Les Stéphanois semblaient maîtriser leur sujet, mais Nice a su réagir et égaliser juste avant la pause. Tout reste à faire en seconde période. 1-1.

La seconde mi-temps est disputée. Mylan Toty va obtenir un penalty. En effet, suite à un bon travail, il voit sa frappe contrée par la main d'un joueur niçois. L'arbitre désigne le point de penalty. Le spécialiste maison, Rayan Ait Amer s'en charge et transforme la tentative. 2-1 pour l'ASSE et 15e réalisation de la saison pour le milieu de terrain stéphanois. La fin de match s'emballe et les Verts vont finir la rencontre en infériorité numérique suite à un carton rouge pour Jolivet. Un avantage qui va profiter aux visiteurs qui vont revenir à 2-2. Dans la foulée, Mylan Toty, encore lui, touche le poteau et était proche de faire passer les Verts devant à nouveau. Ces stéphanois-là sont différents et vont s'offrir la victoire à l'ultime minute de la rencontre. C'est Aboubakar Traoré qui marque le but de la victoire ! Score final 3-2.

Le week-end prochain, les jeunes seront au repos. Les joueurs de David Le Moal se déplaceront à Air Bel ensuite, en banlieue marseillaise. Un match toujours difficile à négocier dans un environnement formateur ! La rencontre se jouera le dimanche 6 avril à 15h.

Crédit photo : asse.fr