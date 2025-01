L'ASSE affronte Hauts Lyonnais pour le compte de la 12ᵉ journée de championnat. Après être sorti de la zone dangereuse grâce à sa belle victoire à Bourgoin (3-2), l'équipe de Razik Nedder veut surfer sur sa bonne dynamique actuelle. Résumé de la rencontre disputée ce jour à 17h à l'Etrat.

La compo de l'ASSE

Toure - Pedro, Kinunga, Ndiaye, Makhloufi - Gauthier, Eymard, C. Fall (cap), Kies - Agesilas, Othman.

Sont entrés en jeu : Nzuzi, Lutin, J. Mouton, El Jamali, Cateland.

Résumé de la rencontre

La première mi-temps offre un match d'une intensité modéré. Les deux équipes peinent à se procurer des occasions. C'est à la demi-heure de jeu que les visiteurs touchent le poteau suite à une tête bien repris sur corner. C'est la seule véritable occasion de ce premier acte. Les Verts ont le monopole et tentent de gêner cette équipe mais la dernière passe manque souvent de justesse. Plusieurs centres de Makhloufi ou Agesilas n'ont pas trouvé preneur. L'attaque stéphanoise manque clairement de poids dans ce premier acte. Israël Kinunga sortira sur blessure lors de ce premier acte, remplacé par Marwann Nzuzi.

Arrivé avec d'autres intentions en seconde période, Mehdy Lutin fait des différences importantes depuis son arrivée. Il percute et passe regulièrement mais ses tirs ou centres ne font jamais mouche. Alors qu'il est le danger numéro 1, sur un ballon profondeur d'Othman où il part au but, il se blesse à l'arrière de la cuisse et est obligé de sortir. Nadir El Jamali a la balle de match en toute fin de rencontre mais sa frappe est repoussée in extremis par le défenseur des visiteurs. 0-0 c'est le score final de cette rencontre, pauvre en occasions franches !

La semaine prochaine, la réserve affrontera Chamalières, un concurrent au maintien, pour le compte de la dernière journée de la phase aller. Un match qui se disputera à l'extérieur et qui se jouera le samedi à 19h.

Crédit photo : asse.fr