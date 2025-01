Invaincu en championnat, le PSG écrase tout sur son passage en Ligue 1 cette saison. Luis Enrique s'est présenté devant la presse avant de recevoir l'ASSE ce dimanche. Il s'est notamment projeté sur le prochain rendez-vous de son équipe. Extraits.

Luis Enrique (Entraîneur du PSG) : "

Le séjour au Qatar est très positif. Avec un bon climat, préparer une finale et puis pouvoir terminer la finale de la manière comme nous l'avons fait, je pense que c'est très positif. Nous sommes très contents d'avoir été au Qatar.

C'est très intéressant d'avoir six matchs en seulement trois semaines avec des compétitions très différentes, avec un groupe comme on l'a vu, comme vous l'avez vu sur ces quinze premières minutes d'entraînement, qui est très solidaire. C'est très excitant pour la suite et pour ce prochain mois de janvier. Ça commence demain, premier match de l'année, ce sera à la maison, au parc, face à Saint-Etienne.

Un PSG en mode Ligue des Champions face aux Verts

Luis Enrique (Entraîneur du PSG) : "Le seul match important est celui de Saint-Etienne. Ce qui va arriver ensuite, on verra. Mais demain, c'est un match que l'on doit préparer comme si c'était un match de Ligue des Champions.

C'est un peu pour moi la grandeur de notre équipe, au moins depuis que je suis là, c'est que nous jouons chaque match à domicile, en dehors, avec les mêmes conditions. Et donc ce qui va se passer dans une, deux, trois semaines, ce sont plutôt des mots, des phrases, ce sont parfois des clichés. Mais demain, le seul match important pour nous, le seul match qu'on peut vraiment contrôler, c'est le match de demain. Et demain, on joue contre un adversaire qui va être dangereux, c'est sûr. Pas seulement parce que c'est un club historique en France, mais aussi parce qu'ils ont besoin de faire les choses bien. Et bien sûr que le Parc des Princes est une vitrine idéale pour cela, pour se montrer. Nous devons essayer d'améliorer nos performances de façon à être préparés. à ce qui arrive à l'avenir. »