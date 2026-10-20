L’ASSE a arraché le match nul face à Montpellier au terme d’une rencontre longtemps indécise. Menés au score à vingt minutes de la fin, les Verts ont trouvé les ressources pour revenir grâce à Nils Rised, auteur du but égalisateur en fin de rencontre.

L’ASSE a connu une entame de match délicate face à Montpellier. Les Stéphanois ont d’abord laissé le ballon à leur adversaire et ont subi plusieurs situations dangereuses. La défense forézienne a toutefois tenu bon pour repousser les premières offensives montpelliéraines.

Marten Paalberg a ensuite tenté de faire basculer la rencontre. Depuis le milieu de terrain, l’attaquant estonien a tenté un lob audacieux. Le gardien montpelliérain est parvenu à revenir in extremis pour empêcher l’ouverture du score. Une action qui a réveillé les Verts.

Saint-Étienne a alors mieux terminé la première période. Les deux équipes ont eu leurs opportunités, mais aucune n’est parvenue à faire la différence. Les Stéphanois ont notamment manqué de justesse dans leurs transitions pour concrétiser leurs situations.

Les Verts réagissent après l’ouverture du score

Au retour des vestiaires, le visage stéphanois a changé. Les Verts ont affiché davantage d’envie et de qualité dans leur jeu. Une première grosse opportunité est venue après un corner montpelliérain. Aboubakar Traoré a rapidement lancé Lamine Sonko dans la profondeur.

L’attaquant a résisté au défenseur avant de tenter sa chance. Sa frappe a malheureusement été légèrement déviée. Il a manqué quelques centimètres pour permettre à l’ASSE de prendre l’avantage.

Montpellier a pourtant fini par trouver la faille. Contre le cours du jeu, les locaux ont exploité un ballon dans le dos de la défense stéphanoise. Le mouvement a été parfaitement conclu par Diarra, qui a permis aux Montpelliérains de prendre les devants à la 70e minute (1-0).

Les Verts n’ont pas baissé les bras. Les changements effectués ont apporté de la fraîcheur et de la qualité dans les dernières minutes. Saint-Étienne a continué à pousser pour revenir dans la partie.

Le travail collectif a finalement payé. Après une action initiée par l’arrière-garde stéphanoise, Nils Rised et Mylan Toty ont combiné. Lamine Sonko s’est ensuite battu pour conserver le ballon en profondeur avant de trouver Rised.

Le jeune Stéphanois a alors eu le dernier mot.

Avec réussite, Nils Rised a enchaîné et trompé le gardien montpelliérain pour remettre l’ASSE à hauteur à la 83e minute (1-1).

La fin de rencontre a ensuite été plus décousue. La fatigue s’est installée dans les deux camps, avec plusieurs joueurs proches des crampes. Malgré quelques dernières situations, le score n’a plus évolué.

ASSE : un point qui satisfait Sylvain Gibert

Ce match nul récompense surtout la réaction des Verts. Menée à vingt minutes du terme, l’ASSE a trouvé les ressources pour revenir au score et décrocher un point précieux.

Sylvain Gibert a apprécié l’attitude de ses joueurs. Le coach stéphanois avait fixé un objectif clair avant le déplacement : revenir avec des points. Mission accomplie.

« J’avais demandé aux garçons de ramener des points de ce déplacement, c’est fait, et c’est un bon point ! », se réjouit-il.

Sur le site officiel, l’entraîneur insiste également sur l’intensité de la rencontre et la solidité affichée par son équipe. Pour lui, le but de Nils Rised récompense surtout le travail réalisé par l’ensemble du groupe.

« Le but de Nils récompense les efforts de tout un groupe », souligne Sylvain Gibert.