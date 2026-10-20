La défaite contre l’ASSE (0-1) a laissé des regrets à Gaëtan Poussin. Le gardien du Red Star est revenu sur cette rencontre dans l’émission Ligue 2 Extra. Il estime que son équipe a manqué de percussion, tout en reconnaissant la qualité du collectif stéphanois.

La rencontre avait pourtant permis aux joueurs de Poussin de faire face à l’un des gros morceaux de cette Ligue 2. Mais les premières minutes ont pesé lourd dans le scénario de la partie. Le gardien ne parle toutefois pas d’échec.

Gaëtan Poussin revient sur la défaite contre l’ASSE

Gaëtan Poussin a livré une analyse lucide de la prestation de son équipe. Le gardien estime notamment que son équipe a trop subi lors de la première demi-heure.

« C’est un grand mot de dire échec. On a été timoré sur les 30 premières minutes », a-t-il expliqué dans Ligue 2 Extra.

Les joueurs ont ensuite tenté de réagir après la pause. Avec davantage d’allant, ils ont cherché à mettre plus de pression sur les Stéphanois. Mais leurs difficultés dans le dernier tiers du terrain ont limité leurs possibilités.

« On a manqué de percussion devant, on a manqué nos passes pour déséquilibrer le bloc stéphanois », a reconnu Poussin.

Le gardien assure néanmoins que son équipe n’a pas renié ses principes. « On a essayé de jouer avec nos principes de jeu », poursuit-il. Une volonté qui n’a pas suffi face à une équipe stéphanoise bien en place.

Les Verts impressionnent Gaëtan Poussin

Interrogé sur la possibilité de considérer l’ASSE comme l’équipe la plus forte de Ligue 2, Gaëtan Poussin n’a pas hésité.

« Oui, je pense qu’ils le montrent au quotidien. Sur les 9 premiers matchs, ils sont devant et de loin », a lancé le gardien.

Un constat fort. Poussin estime néanmoins que les équipes de tête restent accessibles sur une rencontre. Son équipe devra donc continuer à progresser pour pouvoir rivaliser avec les formations qui occupent le haut du classement.

Le gardien pointe surtout un manque d’agressivité avec le ballon. Sans ballon, il estime que son équipe a répondu présente. Mais face à l’ASSE, cela n’a pas suffi.

« On a fait face à une équipe qui était bien organisée avec des tops joueurs et voilà, on s’incline la tête haute et en ayant tout donné », a conclu Poussin.

Un avis partagé par Grégory Paisley sur le plateau de Ligue 2 Extra. Le consultant a résumé la difficulté rencontrée par les adversaires des Verts : « Quand Saint-Étienne joue à ce niveau, c’est compliqué de jouer contre cette équipe. »

Un compliment qui vient renforcer le constat de Poussin : l’ASSE a marqué les esprits dans cette rencontre et apparaît comme une référence dans la course au sommet de la Ligue 2.