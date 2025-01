L'ASSE se déplace à Auxerre ce vendredi. Les Verts devront obtenir un résultat en Bourgogne. Avant cette rencontre, Eirik Horneland s'est exprimé en conférence de presse ce jeudi. Extraits.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Lamine Fomba ? Ce n'est pas une surprise pour moi. Il a fait des bonnes séances d'entraînement. Il a mérité sa place. Il a de l'envie à l'entraînement. C'est un joueur qui amène de l'intensité et de l'agressivité. Il est plutôt à l'aise avec le ballon. Pour moi, ce n'est pas un milieu défensif. Je pense qu'il serait plus à l'aise dans un rôle un peu plus avancé, au poste de relayeur. Il a la possibilité d'apporter quelques choses en attaque.

Le titulariser ce week-end ? C'est une bonne question. Il a de bonnes chances de jouer demain. Il y a des absences et il a fait un bon match face à Nantes. Il a de bonnes chances de jouer à Auxerre.

Horneland croit en Miladinovic

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Igor Miladinovic ? Je pense que c'est un bon joueur. On doit trouver sa meilleure position et lui donner de la confiance. Il a peu joué en première partie de saison. Il faut le mettre à l'aise pour le mettre en valeur. Il est très doué dans le dernier tiers du terrain. Il est créatif et peut marquer ou faire de bonnes passes. Il faut vraiment qu'il prenne confiance en lui, car il a les qualités. Sa meilleure position ? Je cherche encore, mais c'est un bon numéro 10. Pour l'instant, on joue sans meneur de jeu. Il peut donc aussi jouer sur son mauvais pied. On cherche réellement où il peut apporter le plus. L'essentiel est là."

Quid du mercato de l'ASSE ?

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Le mercato ? Pour le moment pas de nouvelle. Il y aura peut-être des ajustements cette semaine ou par la suite. Ce qui est important, c'est qu'on construise avec les joueurs à notre disposition. Avec les joueurs présents, il y a déjà de quoi faire pour se rapprocher du maintien. Le mercato hivernal est toujours difficile pour accueillir des joueurs. On doit les intégrer et leur faire adopter le style de l'équipe. Je me concentre vraiment sur les joueurs que j'ai à ma disposition. Des départs ? Oui, il peut en avoir. Tout est possible pendant le mercato. Pour le moment, il n'y pas de concret en la matière. Mais la semaine prochaine devrait être animé pour tous les clubs. J'aime travailler et développer les joueurs. Il y a beaucoup à faire avec ce groupe. J'ai vraiment confiance en ce groupe. Ils ont ma confiance et c'est comme ça qu'on y arrivera. "

Cafaro dans les plans ?

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Mathieu Cafaro ? C'est un bon joueur avec du potentiel. Il a un profil différent d'Augustine Boakye. Même s'il n'a pas joué lors du dernier match, j'aime avoir plusieurs outils à ma disposition. Sur son premier match face à Reims, il avait été très actif. Plus difficile face au PSG mais ça ne change pas mon avis sur lui.

L'arbitrage ? J'essaie de ne pas trop me concentrer sur leur activité. Je ne veux pas perdre ma concentration. On n'a pas vu de grosses erreurs sur nos rencontres. Je pense que nous aurions pu éviter quelques joueurs qui ont trainé sur la pelouse face à Nantes, mais rien de particulier sur ce sujet. La communication avec le quatrième arbitre s'est très bien passé sur le bord du terrain. On essaie de construire une équipe disciplinée et mature qui ne râle pas, mais se concentre. C'est un des progrès qu'on doit faire également."