Ce vendredi soir, les joueuses de l'ASSE se déplaçaient du côté de Fleury pour disputer une rencontre importante en championnat. Après leur dernière défaite en championnat contre Reims, les stéphanoises voulaient retrouver le chemin du succès.

Vainqueuses en Coupe de France contre l'OM, les stéphanoises enchaînent les rencontres. Ce match face à Fleury était d'ailleurs le troisième en l'espace de dix jours. Présent en conférence de presse avant cette affiche, Laurent Mortel insistait sur l'importance de ce match.

"Répéter la première demi-heure du match aller (3-2) serait une bonne chose, mais pas le reste parce qu'on avait été inquiétés. Pourtant, on avait entamé ce match avec un bloc compact qui leur avait posé problème. On avait inscrit trois buts et été hyper efficaces, ce qui nous fait un peu défaut ces derniers temps. Il faudrait aussi qu’on fasse mieux défensivement car ça fait un moment qu’on n’a pas fait de clean sheets."

La composition de l'ASSE

👤 Le XI de départ pour #FCF91ASSE ! Allez les Vertes ! 👊💚 pic.twitter.com/8MIsBgkbzr — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) January 17, 2025

Première mi-temps

Très attendus, les stéphanoises avaient conscience que la partie serait difficile. Au bout de quelques minutes de jeu, Lisa Martinez rate sa passe. Maryne Gignoux réalise l'arrêt, première grosse alerte ! La portière de l'ASSE est de nouveau mise sous pression quelques instants plus tard. Vigilante, elle fait une superbe parade ! Mais, notre gardienne doit finir par s'incliner au quart d'heure de jeu. Les Vertes n'y sont pas vraiment. Au bout de 25 minutes, Fleury mène 2-0.

L'ASSE tente de se montrer plus dangereuse, mais Fleury maîtrise globalement son match et la défense adverse n'est que très peu inquiétée. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur ce score de 2-0 en faveur des joueuses locales

Seconde mi-temps

La deuxième mi-temps débute de façon catastrophique pour les joueuses de l'ASSE. C'est beaucoup trop simple pour les joueuses locales qui inscrivent trois buts en l'espace de ... 10 minutes. Menées 5-0, à la 55ème minute de jeu, les stéphanoises attaquent comme elles peuvent. Mais, c'est hélas trop difficile d'emmener du danger sur le but adverse. Les stéphanoises ne parviendront pas à réduire la marque. Ce sont même les locales qui vont inscrire un sixième but. Il faudra se ressaisir